"Сложно помешать": полковник ВСУ предположил, почему ВС РФ активизировались под Запорожьем

По словам Владислава Селезнева, противник мог получить дополнительные силы на юге после захвата Угледара. В то же время, большие потери ВС РФ не позволят добиться желаемых масштабов.

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В последнее время российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении и бои там стали более интенсивными. Это может быть связано с тем, что ВС РФ получили дополнительный ресурс. Деталями поделился военный эксперт, полковник ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире "24 канала".

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По его словам, определенная динамика действительно наблюдается на этом участке фронта, однако у россиян пока что нет возможностей для того, чтобы масштабировать штурмы.

Подразделения противника могли получить дополнительный ресурс и это может быть связано с его действиями вокруг города Угледар в Донецкой области, откуда много месяцев пытались выбить Силы обороны.

До оккупации населенного пункта у ВСУ была возможность с помощью артиллерии держать под огневым контролем железнодорожную станцию Волноваха. Как заявил военный эксперт, российские оккупанты использовали это сообщение для поставки грузов военного назначения для бойцов, которые действуют не только на Донбассе, но и в Запорожской области.

"Сейчас украинские Силы обороны отошли. Соответственно мы не имеем возможности держать под артиллерийским огневым контролем сеть железнодорожного сообщения. Крайне сложно помешать интенсификации поставок вооружения и военной техники, боеприпасов для группировки войск, которая действует на юге Запорожской и юге Херсонской областей. Поэтому вполне вероятно, что бои могут серьезно активизироваться", — заявил Владислав Селезнев.

В то же время, продолжает аналитик, потери противника очень серьезные, а для того, чтобы масштабно атаковать юг необходимо большое количество ресурсов. Соответственно, определенная динамика временами будет наблюдаться на Запорожском направлении, однако масштабирование вряд ли произойдет в ближайшем будущем.

Напомним, 2 октября сообщалось, есть ли угроза масштабного наступления на Запорожье. Российские оккупанты пытаются продвигаться по всей линии фронта. Военные аналитики не исключают, что откроется новое горячее направление, но есть нюанс.