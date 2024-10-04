"Складно перешкодити": полковник ЗСУ припустив, чому ЗС РФ активізувалися під Запоріжжям

За словами Владислава Селезньова, противник міг отримати додаткові сили на півдні після захоплення Вугледара. Водночас великі втрати ЗС РФ не дозволять домогтися бажаних масштабів.

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Останнім часом російські окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку і бої там стали більш інтенсивними. Це може бути пов'язано з тим, що ЗС РФ отримали додатковий ресурс. Деталями поділився військовий експерт, полковник ЗСУ та ексспікер Генштабу Владислав Селезньов в ефірі "24 каналу".

Дивитися з: 18:15

За його словами, певна динаміка справді спостерігається на цій ділянці фронту, однак у росіян поки що немає можливостей для того, щоб масштабувати штурми.

Підрозділи противника могли отримати додатковий ресурс і це може бути пов'язано з його діями навколо міста Вугледар на Донеччині, звідки багато місяців намагалися вибити Сили оборони.

До окупації населеного пункту у ЗСУ була можливість за допомогою артилерії тримати під вогневим контролем залізничну станцію Волноваха. Як заявив військовий експерт, російські окупанти використовували це сполучення для постачання вантажів військового призначення для бійців, які діють не тільки на Донбасі, а й у Запорізькій області.

"Зараз українські Сили оборони відійшли. Відповідно ми не маємо можливості тримати під артилерійським вогневим контролем мережу залізничного сполучення. Вкрай складно перешкодити інтенсифікації постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів для угруповання військ, яке діє на півдні Запорізької та півдні Херсонської областей. Тому цілком імовірно, що бої можуть серйозно активізуватися", — заявив Владислав Селезньов.

Водночас, продовжує аналітик, втрати противника дуже серйозні, а для того, щоб масштабно атакувати південь, необхідна велика кількість ресурсів. Відповідно, певна динаміка часом спостерігатиметься на Запорізькому напрямку, однак масштабування навряд чи відбудеться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, чи є загроза масштабного наступу на Запоріжжя. Російські окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту. Військові аналітики не виключають, що відкриється новий гарячий напрямок, але є нюанс.