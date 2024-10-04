М'ясорубка для росіян: РФ хоче захопити ще одне місто до Нового року, — Коваленко

За словами військового оглядача, тенденція повзучого наступу росіян не зміниться доти, доки Україна не отримає всю ту зброю, про яку просить партнерів.

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Перед російськими військами поставили завдання захопити Курахове до Нового року. Для них це буде справжня м'ясорубка. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. В ефірі "Київ 24".

За його словами, погіршення погодних умов ніколи не зупиняло росіян. Наразі РФ формують південний фланг на Покровськ по правому і лівому берегах річки Вовча. Також вони створюють умови, щоб наступати на Курахове.

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Чому не змогли відстояти Вугледар: головна причина відступу з міста

"І після того, як був захоплений Вугледар, зараз на Курахове почали прилітати всі ті КАБи (авіабомби, — ред.), які прилітали статистично по Вугледару. Тобто відбувається підготовка саме цього міста до подальших наступальних і штурмових дій з боку окупантів. Тому, дійсно, для Курахового зараз максимальна загроза", — зазначив експерт.

Коваленко також зазначив, що Курахове має оборонні рубежі. Також біля міста досить непогані рельєфно-ландшафтні особливості. Це буде справжньою перешкодою для окупантів.

За його словами, ЗС РФ обстрілюватимуть Курахове десятками авіабомб, битимуть по українських позиціях. Вони хочуть підійти до Курахового на таку відстань, щоб мати перевагу.

"Вони вже зараз намагаються це робити через Гостре, тиснуть на Максимільянівку, на Острівське, на Олександропіль. Тобто формують північно-східний фланг до Курахового, щоб мати можливість впливу на нього відповідно з кількох напрямків", — сказав Коваленко.

При цьому експерт вважає, що росіяни зазнають великих втрат, намагаючись захопити Курахове. Втрати будуть навіть більшими, ніж у боях за Вугледар.

"З одного боку у них є мета просунутися дуже швидко і захопити Курахове. Фактично до кінця року, таке завдання стоїть. Але є досить багато перешкод, щоб зробити це своєчасно або з мінімальними втратами", — заявив він.

За словами експерта, оточити українські сили в Кураховому росіяни не зможуть. Річ у тім, що з міста є щонайменше дві логістичні артерії виходу. Їх перерізати не вийде.

Коваленко вважає, що тенденція повзучого наступу росіян не зміниться доти, доки Україна не отримає всю ту зброю, про яку просить партнерів.

Нагадаємо, полковник ЗСУ припустив, чому ЗС РФ активізувалися під Запоріжжям. За словами Владислава Селезньова, противник міг отримати додаткові сили на півдні після захоплення Вугледара. Водночас великі втрати ЗС РФ не дозволять домогтися бажаних масштабів.