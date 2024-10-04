"Почувствовали кровь": ВС РФ работают над расширением "кладбища бронетехники" под Курахово

В 79-й ОДШБр рассказали, что Россия бросает в штурмы на Кураховском направлении целые колонны бронетехники. Только за четыре дня Силы обороны отбили две массированные атаки.

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ВС РФ пробиваются в направлении города Курахово в Покровском районе Донецкой области. Деталями о ситуации на фронте 4 октября в эфире телемарафона поделился пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79 ОДШБр в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма", — отметил он.

Константиновка на карте боевых действий Фото: Deep State

1 октября оккупанты бросили в бой 19 единиц бронетехники. Уже через пару дней, 3 октября, на штурм отправились 10 единиц бронетехники.

"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль", — подчеркнул военный.

Из 10 единиц техники Силы обороны поразили 7 — один танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. ВС РФ потери 20 бойцов погибшими и еще более 20 — ранеными.

"Очевидно, оккупанты почувствовали кровь и пытаются ускорить свое наступление. Наши воины делают все, чтобы эти планы врага сломать и нанести ему ощутимые потери. Ситуация остается очень напряженной", — рассказал Дрималовский.

По его словам, враг сует броней, не боясь применять технику колоннами и не считаясь с потерями. Результат каждой такой атаки — поражение до 10 единиц бронетехники.

"Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинской громаде — это фактически кладбище российской бронетехники. Если посмотреть с высоты птичьего полета, это фактически сотни сожженных российских танков и другой бронетехники", — добавил пресс-офицер.

Напомним, журналисты подсчитали, что всего за два месяца ВС РФ оккупировали примерно 40 населенных пунктов в Донецкой области. Местами темп движения захватчиков был настолько быстрым, что подобного не фиксировали еще с 2022 года.

Пресс-офицер 15 ОМБр Виталий Миловидов 4 октября сообщил, что Россия изменила тактику на Покровском направлении. Он описал ситуацию как "стабильно контролируемую, но напряженную".