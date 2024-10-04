"Відчули кров": ЗС РФ працюють над розширенням "кладовища бронетехніки" під Кураховим

У 79-й ОДШБр розповіли, що Росія кидає в штурми на Курахівському напрямку цілі колони бронетехніки. Лише за чотири дні Сили оборони відбили дві масовані атаки.

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ЗС РФ прориваються в напрямку міста Курахове у Покровському районі Донецької області. Деталями щодо ситуації на фронті 4 жовтня в ефірі телемарафону поділився пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Кидають великі сили на прорив, зокрема, оборони 79-ї ОДШБр в районі села Костянтинівка. У жовтні вже було два масовані штурми", — зазначив він.

Констянтинівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

1 жовтня окупанти кинули в бій 19 одиниць бронетехніки. Вже за пару днів, 3 жовтня, на штурм вирушили 10 одиниць бронетехніки.

"Наші десантники фактично помножили цей російський штурм на нуль", — наголосив військовий.

З 10 одиниць техніки Сили оборони уразили 7 — один танк і 6 бойових броньованих машин з десантом. ЗС РФ втратили 20 бійців загиблими та ще понад 20 — пораненими.

"Очевидно, окупанти відчули кров і намагаються пришвидшити свій наступ. Наші воїни роблять все, щоб ці плани ворога зламати й завдати йому відчутних втрат. Ситуація залишається дуже напруженою", — розповів Дрималовський.

З його слів, ворог суне бронею, не боячись застосовувати техніку колонами та не рахуючись із втратами. Результат кожної такої атаки — ураження до 10 одиниць бронетехніки.

"Цей район, де стоять миколаївські десантники, поблизу села Костянтинівка у Мар’їнській громаді — це фактично кладовище російської бронетехніки. Якщо подивитися з висоти пташиного лету, це сотні спалених російських танків та іншої бронетехніки", — додав пресофіцер.

Нагадаємо, журналісти підрахували, що лише за два місяці ЗС РФ окупували приблизно 40 населених пунктів у Донецькій області. Місцями темп руху загарбників був настільки швидким, що подібного не фіксували ще з 2022 року.

Пресофіцер 15-ї ОМБр Віталій Міловідов 4 жовтня повідомив, що Росія змінила тактику на Покровському напрямку. Він описав ситуацію як "стабільно контрольовану, але напружену".