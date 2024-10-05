Хуліганство зі зброєю: у РФ затримали воєнкора "Тринадцятого" (відео)

Єгора Гузенка, який веде пропагандистський канал "Тринадцятий", затримали в рідному місті Навопавлівськ, коли він повернувся з Донбасу. Причому він поскаржився, що під час затримання силовики його "лупили".

Related video

У Новопавловську, Ставропольського краю РФ, 5 жовтня затримали блогера Єгора Гузенка, відомого за своїм провоєнним телеграм-каналом "Тринадцятий". Він звернувся до своїх підписників і розповів, що під час затримання силовики застосовували силу.

Наразі Гузенко перебуває у відділі МВС у Кіровському районі Новопавлівська. Про причини затримання він поки що не повідомив, однак зазначив, що це сталося під час його першого візиту в рідне місто. Він також звернувся до своїх підписників прийти у відділ і підтримати його.

У мережу потрапило відео, на якому видно, як троє поліцейських поклали блогера обличчям до землі та наділи наручники. За попередніми даними, Гузенко прийшов на концерт на честь дня міста, надівши маску, що могло стати причиною інциденту.

Існує кілька версій причин затримання. За даними Baza, на пропагандиста склали протокол за відмову пройти медичний огляд на наявність наркотиків. Водночас Mash стверджує, що інцидент стався після того, як поліція попросила чоловіка зняти маску, а він відповів агресією, що призвело до його затримання.

За інформацією Shot, затримання може бути пов'язане зі справою про хуліганство із застосуванням зброї, через яку Гузенко перебуває в розшуку з 2022 року. Сам Z-блогер раніше розповідав, що справу було порушено через інцидент у Санкт-Петербурзі, коли він нібито заступився за дівчину і вистрілив з аерозольного пістолета в чоловіка.

Критика ВС РФ

Гузенко відомий своїми відео, де він неодноразово критикував російських воєначальників і озвучував втрати в лавах Збройних сил РФ. Також він свого часу розповідав про те, що окупаційні війська в Україні відчувають снарядний голод, висловлюючи невдоволення діями військового керівництва РФ.

При цьому він припустив, що на ситуацію вплинула ліквідація українськими силами великих складів із боєприпасами — наприклад, у Тихорецьку Краснодарського краю і Торопці Тверської області.

У 2023 році Гузенко виступив за встановлення пам'ятника найманця ПВК "Вагнер" у Новопавлівську і навіть звернувся з цією ініціативою до керівника компанії Євгена Пригожина.

Важливо

Українці "хакнули" карту російського військкора: "Тринадцятий" влаштував істерику в мережі

Нагадаємо, за даними естонської розвідки, у російському Торопці вибухнули 30 000 тонн боєприпасів. За словами керівника відомства Антса Ківіселга, потужність вибуху була еквівалентна підриву 750 000 артилерійських снарядів.

21 вересня українські дрони завдали удару по 719-й артилерійській базі під Тихорецьком у Краснодарському краї, де сталися масштабні детонації боєприпасів. За даними джерел, ця база була місцем складування північнокорейського озброєння, включно з балістичними ракетами KN-23.