Егора Гузенко, который ведет пропагандистский канал "Тринадцатый", задержали в родном городе Навопавловск, когда он вернулся из Донбасса. Причем он пожаловался, что при задержании силовики его "лупили".

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В Новопавловске, Ставропольского края РФ, 5 октября был задержан блогер Егор Гузенко, известный по своему провоенному телеграм-каналу "Тринадцатый". Он обратился к своим подписчикам и рассказал, что при задержании силовики применяли силу.

В настоящий момент Гузенко находится в отделе МВД по Кировскому району Новопавловска. О причинах задержания он пока не сообщил, однако отметил, что это произошло во время его первого визита в родной город. Он также обратился к своим подписчикам прийти в отдел и поддержать его.

В сеть попало видео, на котором видно, как трое полицейских уложили блогера лицом к земле и надели наручники. По предварительным данным, Гузенко пришел на концерт в честь дня города, надев маску, что могло стать причиной инцидента.

Существует несколько версий причин задержания. По данным Baza, на пропагандиста составили протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотиков. В то же время Mash утверждает, что инцидент произошел после того, как полиция попросила мужчину снять маску, а он ответил агрессией, что привело к его задержанию.

По информации Shot, задержание может быть связано с делом о хулиганстве с применением оружия, из-за которого Гузенко находится в розыске с 2022 года. Сам Z-блогер ранее рассказывал, что дело было возбуждено из-за инцидента в Санкт-Петербурге, когда он якобы заступился за девушку и выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину.

Критика ВС РФ

Гузенко известен своими видео, где он неоднократно критиковал российских военачальников и озвучивал потери в рядах Вооруженных сил РФ. Также он в свое время рассказывал о том, что оккупационные войска в Украине испытывают снарядный голод, высказывая недовольство действиями военного руководства РФ.

При этом он предположил, что на ситуацию повлияла ликвидация украинскими силами крупных складов с боеприпасами — например, в Тихорецке Краснодарского края и Торопце Тверской области.

В 2023 Гузенко выступил за установку памятника наемника ЧВК "Вагнер" в Новопавловске и даже обратился с этой инициативой к руководителю компании Евгению Пригожину.

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Напомним, по данным эстонской разведки, в российском Торопце взорвались 30 000 тонн боеприпасов. По словам руководителя ведомства Антса Кивиселга, мощность взрыва была эквивалентна подрыву 750 000 артиллерийских снарядов.

21 сентября украинские дроны нанесли удар по 719-й артиллерийской базе под Тихорецком в Краснодарском крае, где произошли масштабные детонации боеприпасов. По данным источников, эта база была местом складирования северокорейского вооружения, включая баллистические ракеты KN-23.