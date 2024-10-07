"Штурмують зранку до ночі": ЗС РФ беруть в оточення Селидове, — офіцер ЗСУ

Останніми днями ЗС РФ нарощують тиск на півночі від міста, в районі Маринівки і штурмують виключно піхотою, без техніки, розповідає боєць.

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На Донеччині Збройні сили Росії намагаються взяти в оточення місто Селидове. Вони нарощують тиск з півночі міста. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари потроху намагаються брати Селидове в оточення. Останніми днями нарощують тиск на півночі від міста, в районі Маринівки, штурмують з ранку до ночі виключно піхотою, без техніки, на жаль мінімальні, але ж мають деякі успіхи, що дає змогу потроху просуватися. Ситуацію по карті можете оцінити самі, з днями краще не стає", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв в районі Селидового

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 7 жовтня зазначили, що на Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль, на Тарасівку і Мирноград ЗС РФ скинули авіабомби.

На Курахівському напрямку від початку доби окупанти 19 разів атакували українські підрозділи. ЗС РФ намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, на цей час тривають бої у восьми локаціях.

Нагадаємо, що бійці 3-ї штурмової на Лиманському напрямку відбили полонених бійців ЗСУ та позиції, які раніше захопили росіяни.