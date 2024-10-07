"Штурмуют с утра до ночи": ВС РФ берут в окружение Селидово, — офицер ВСУ

В последние дни ВС РФ наращивают давление на севере от города, в районе Мариновки и штурмуют исключительно пехотой, без техники, рассказывает боец.

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В Донецкой области Вооруженные силы России пытаются взять в окружение город Селидово. Они наращивают давление с севера города. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары понемногу пытаются брать Селидово в окружение. В последние дни наращивают давление на севере от города, в районе Мариновки, штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники, к сожалению минимальные, но имеют некоторые успехи, что позволяет понемногу продвигаться. Ситуацию по карте можете оценить сами, с днями лучше не становится", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Селидово

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 7 октября отметили, что на Покровском направлении в течение дня враг совершил 13 атак в районах Новоторецка, Калинового, Лысовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград ВС РФ сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении с начала суток оккупанты 19 раз атаковали украинские подразделения. ВС РФ пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях.

Напомним, что бойцы 3-й штурмовой на Лиманском направлении отбили пленных бойцов ВСУ и позиции, которые ранее захватили россияне.