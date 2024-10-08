Техніка не нова: у РФ помітили ешелон із модернізованими танками Т-72Б3М (відео)

За інформацією польських оглядачів, Т-72Б3М ЗС РФ зустрічаються на передовій дедалі рідше. Це пов'язано з гострим дефіцитом запасних частин, зокрема для силових установок, що позначається на термінах ремонту техніки.

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У мережі з'явилося відео, що зафіксувало транспортування російських танків Т-72Б3М і вантажівок через район Санкт-Петербурга. Кадри знято неподалік від 61-го танкоремонтного заводу, де ці танки, ймовірно, проходили ремонт і модернізацію, повідомив 8 жовтня ресурс Defence24.

У ролику також можна помітити кілька вантажівок "Урал", однак, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, у складі ешелону має бути більше автомобілів, включно з позашляховиками УАЗ, хоча їх на відео не показано.

Видання пише, що в повідомленнях про нові постачання російської армії в Україну модернізовані Т-72Б3М зустрічаються дедалі рідше — це на відміну від танків Т-90М і Т-62М. Ця тенденція може бути пов'язана з вичерпанням запасів танків, придатних для швидкого ремонту, а також із гострим дефіцитом запасних частин, зокрема для силових установок. За даними сайту Oryx, Росія вже безповоротно втратила щонайменше 644 танки Т-72Б3 під час бойових дій в Україні, з яких 186 були захоплені українськими силами.

Коротко про Т-72Б3М

Т-72Б3М — це остання модернізація танків серії Т-72. Його основне озброєння включає гладкоствольну гармату 2А46М-5 калібру 125 мм, яка може стріляти протитанковими керованими ракетами 9К119М "Рефлекс-М".

Крім цього, танк оснащений кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм і великокаліберним кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм, розміщеним на башті. Захист танка підсилюють модулі динамічного захисту "Реликт", встановлені з боків корпусу і башти, а моторне відділення прикрите металевими екранами.

Силова установка являє собою 1130-сильний дизель В-92С2Ф, що забезпечує танку високу маневреність і потужність.

Насамкінець зазначається, що ця модернізація допомагає продовжити термін служби Т-72Б3М, проте триваючий дефіцит запасних частин і втрати на полі бою можуть ускладнити подальшу експлуатацію цих машин.

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"Не працює, хто це вигадав?": боєць ЗСУ висловився про трофейний танк Т-72Б3М (відео)

Раніше повідомлялося, що на фронті у росіян з'явився модернізований танк Т-62М. На машину встановили деталі від різних танків, бортові обважування від Т-72Б3 або Т-90М, обважування на башті від Т-90М, а також козирок над танком.