Техника не новая: в РФ заметили эшелон с модернизированными танками Т-72Б3М (видео)

По информации польских обозревателей, Т-72Б3М ВС РФ встречаются на передовой все реже. Это связано с острым дефицитом запасных частей, в том числе для силовых установок, что отражается на сроках ремонта техники.

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В сети появилось видео, запечатлевшее транспортировку российских танков Т-72Б3М и грузовиков через район Санкт-Петербурга. Кадры сняты неподалеку от 61-го танкоремонтного завода, где эти танки, вероятно, проходили ремонт и модернизацию, сообщил 8 октября ресурс Defence24.

В ролике также можно заметить несколько грузовиков "Урал", однако, согласно сообщениям в социальных сетях, в составе эшелона должно быть больше автомобилей, включая внедорожники УАЗ, хотя они на видео не показаны.

Издание пишет, что в сообщениях о новых поставках российской армии в Украину модернизированные Т-72Б3М встречаются все реже — это в отличие от танков Т-90М и Т-62М. Эта тенденция может быть связана с исчерпанием запасов танков, пригодных для быстрого ремонта, а также с острым дефицитом запасных частей, в том числе для силовых установок. По данным сайта Oryx, Россия уже безвозвратно потеряла минимум 644 танка Т-72Б3 в ходе боевых действий в Украине, из которых 186 были захвачены украинскими силами.

Кратко о Т-72Б3М

Т-72Б3М — это последняя модернизация танков серии Т-72. Его основное вооружение включает гладкоствольную пушку 2А46М-5 калибра 125 мм, которая может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами 9К119М "Рефлекс-М".

Помимо этого, танк оснащен пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм и крупнокалиберным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм, размещенным на башне. Защиту танка усиливают модули динамической защиты "Реликт", установленные по бокам корпуса и башни, а моторное отделение прикрыто металлическими экранами.

Силовая установка представляет собой 1130-сильный дизель В-92С2Ф, что обеспечивает танку высокую маневренность и мощность.

В заключение отмечается, что эта модернизация помогает продлить срок службы Т-72Б3М, однако продолжающийся дефицит запасных частей и потери на поле боя могут затруднить дальнейшую эксплуатацию этих машин.

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Ранее сообщалось, что на фронте у россиян появился модернизированный танк Т-62М. На машину установили детали от разных танков, бортовые обвесы от Т-72Б3 или Т-90М, обвесы на башне от Т-90М, а также козырек над танком.