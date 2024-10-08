Конфігурація з двох островів. Перший десантно-штурмовий корабель Китаю набуває форми (фото, відео)

На недавніх фото першого з кораблів Type 076 з посадковим вертолітним доком, які на Заході називають кораблі класу Yulan, видно одну з його суперструктур.

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З'являється все більше обрисів першого з великих десантних кораблів нового класу з двохострівною конфігурацією. Вибір дизайну, як правило, робиться, щоб спростити повітряні операції, і, цілком імовірно, є підтвердження того, що площу таких суден розширюють, щонайменше частково, під великі дрони. Про це пише The War Zone.

На недавніх фото першого з кораблів Type 076 з посадковим вертолітним доком, які на Заході називають кораблі класу Yulan, видно одну з суперструктур на палубі. Корабель перебуває на корабельні на острові Чансіндао в Шанхаї.

З'явилося більше фото в близькому ракурсі, що показують деталі острівних суперструктур із будівельними риштуваннями, що стоять поруч.

Type 076 — це не перший авіаційний корабель із двохострівною конфігурацією. Раніше такий різновид дизайну обирали для значно більших британських авіаносців Queen Elizabeth. Є думка, що його оберуть і для майбутнього індійського корабля авіаносця Vishal. За розмірами до такої конструкції ближчий італійський корабель Trieste Type 076 — ще один посадковий вертолітний док із конфігурацією двох островів.

Таку конфігурацію для цих суден обрали тому, що це спрощує авіаційні завдання. Є свідчення того, що Type 076 буде достатньо оснащений для генерування авіаційної потужності, зокрема у формі важких дронів, цей тип дизайну особливо доречний.

Інакше кажучи, наявність двоострівної структури передбачає, що одну з них можна використовувати для навігації та низки інших завдань, переважно пов'язаних із кораблем, ще одну — для контролю льотних операцій. Дизайн також може призначатися для віддаленого переміщення дронів по палубі.

У Type 076 також є й інші особливості, що вказують на повітряні операції в спектрі його місій.

На опублікованих кадрах видно дуже велику палубу, значно ширшу, ніж в інших десантних кораблів. Також з певністю можна стверджувати, що встановлюється катапульта, яка, ймовірно, буде доповнена гальмівним пристроєм для великих БПЛА.

Нагадаємо, що РФ залучала збитий важкий дрон С-70 "Мисливець" до бомбардувань.

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