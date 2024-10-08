Конфигурация из двух островов. Первый десантно-штурмовой корабль Китая обретает форму (фото, видео)

На недавних фото первого из кораблей Type 076 с посадочным вертолетным доком, которые на Западе называют корабли класса Yulan, видна одна из его суперструктур.

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Появляется все больше очертаний первого из больших десантных кораблей нового класса с двухостровной конфигурацией. Выбор дизайна, как правило, делается, чтобы упростить воздушные операции, и, весьма вероятно, есть подтверждение того, что площадь таких суден расширяют, по меньшей мере отчасти, под крупные дроны. Об этом пишет The War Zone.

На недавних фото первого из кораблей Type 076 с посадочным вертолетным доком, которые на Западе называют корабли класса Yulan, видна одна из суперструктур на палубе. Корабль находится на верфи на острове Чансиндао в Шанхае.

Появилось больше фото в близком ракурсе, показывающие детали островных суперструктур со стоящими рядом строительными лесами.

Type 076 — это не первый авиационный корабль с двухостровной конфигурацией. Прежде такую разновидность дизайна выбирали для значительно более крупных британских авианосцев Queen Elizabeth. Есть мнение, что его выберут и для будущего индийского корабля авианосца Vishal. По размерам к такой конструкции ближе итальянский корабль Trieste Type 076 — еще один посадочный вертолетный док с конфигурацией двух островов.

Такую конфигурацию для этих судов выбрали потому, что это упрощает авиационные задачи. Есть свидетельства того, что Type 076 будет достаточно оснащен для генерирования авиационной мощи, в т. ч. в форме тяжелых дронов, этот тип дизайна в особенности уместен.

Иначе говоря, наличие двухостровной структуры предполагает, что одна из них может использоваться для навигации и ряда других задач, преимущественно связанных с кораблем, еще одна — для контроля летных операций. Дизайн также может предназначаться для удаленного перемещения дронов по палубе.

У Type 076 также есть и другие особенности, указывающие на воздушные операции в спектре его миссий.

На опубликованных кадрах видна очень большая палуба, значительно шире, чем у других десантных кораблей. Также с определенностью можно утверждать, что устанавливается катапульта, которая, вероятно, будет дополнена тормозным устройством для крупных БПЛА.

Напомним, что РФ привлекала сбитый тяжелый дрон С-70 "Охотник" к бомбардировкам.

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