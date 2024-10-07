34-летний уникальный самолет ARES армии США все еще активен в секретных испытаниях (фото)

Самолет Scaled Composites ARES служит уже 34 года с момента своего первого полета. ARES сохраняет некоторые особенности первоначального дизайна.

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6 октября 2024 года уникальный самолет Scaled Composites ARES вновь поднялся в воздух возле аэродрома Мохаве. Демонстрационный концептуальный самолет непосредственной авиационной поддержки продолжает служить испытательным стендом для американской армии. Об этом говорится в публикации в соцсети Х авиаэксперта TaskForce23.

Примечательно, что он служит уже 34 года с момента своего первого полета 19 февраля 1990 года. ARES сохраняет некоторые особенности первоначального дизайна, в том числе металлические передние кромки, обтекатели и отчетливый участок покрытия на правом хвосте.

Уникальный самолет

ARES разработали по запросу армии США в начале 1980-х годов. Был заказан недорогой боевой штурмовик для задач маловысотной противотанковой поддержки поля боя с большой продолжительностью полета и способностью работать за пределами улучшенных аэродромных условий. Пилоты армии США Джим Крейц и Майло Берроуз в 1981 году инициировали исследование с целью разработки самолета с высокой маневренностью и ​​устойчивостью на малых высотах. Scaled Composites Берта Рутана присоединились к этим усилиям, и в итоге появилась разработка ARES под номером модели 151.

У этого самолета — конфигурация "утка" с носовой частью, спроектированной так, чтобы сваливаться перед основными крыльями, что повышает безопасность во время операций на малых высотах. Хотя изначально планировался турбовинтовой двигатель, конструкцию обновили ​​для использования турбовентиляторного двигателя Pratt & Whitney Canada JT15D-5. Изменение устраняет потенциальные проблемы с засасыванием мусора.

Одна из примечательных особенностей ARES — его асимметричная конструкция. Монтируется вращающаяся пушка GAU-12/U Equalizer калибра 25 мм на правой стороне носа. Воздухозаборник двигателя расположен слева. Подобная компоновка минимизирует влияние отдачи пушки на производительность.

Напомним, что в Соединенных Штатах показали танки M1A2T Abrams перед отправкой на Тайвань.

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