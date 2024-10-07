34-річний унікальний літак ARES армії США все ще активний у секретних випробуваннях (фото)

Літак Scaled Composites ARES служить уже 34 роки з моменту свого першого польоту. ARES зберігає деякі особливості початкового дизайну.

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6 жовтня 2024 року унікальний літак Scaled Composites ARES знову піднявся в повітря біля аеродрому Мохаве. Демонстраційний концептуальний літак безпосередньої авіаційної підтримки продовжує слугувати випробувальним стендом для американської армії. Про це йдеться в публікації в соцмережі Х авіаексперта TaskForce23.

Примітно, що він служить уже 34 роки з моменту свого першого польоту 19 лютого 1990 року. ARES зберігає деякі особливості первісного дизайну, зокрема металеві передні крайки, обтічники й виразну ділянку покриття на правому хвості.

Унікальний літак

Літак Scaled Composites ARES

ARES розробили за запитом армії США на початку 1980-х років. Був замовлений недорогий бойовий штурмовик для завдань маловисотної протитанкової підтримки поля бою з великою тривалістю польоту і здатністю працювати за межами поліпшених аеродромних умов. Пілоти армії США Джим Крейц і Майло Берроуз 1981 року ініціювали дослідження з метою розробки літака з високою маневровістю і стійкістю на малих висотах. Scaled Composites Берта Рутана долучилися до цих зусиль, і в підсумку з'явилася розробка ARES під номером моделі 151.

У цього літака — конфігурація "качка" з носовою частиною, спроєктованою так, щоб звалюватися перед основними крилами, що підвищує безпеку під час операцій на малих висотах. Хоча спочатку планувався турбогвинтовий двигун, конструкцію оновили для використання турбовентиляторного двигуна Pratt & Whitney Canada JT15D-5. Зміна усуває потенційні проблеми із засмоктуванням сміття.

Одна з примітних особливостей ARES — його асиметрична конструкція. Монтується рухома гармата GAU-12/U Equalizer калібру 25 мм, що обертається, на правій стороні носа. Повітрозабірник двигуна розташований ліворуч. Подібне компонування мінімізує вплив віддачі гармати на продуктивність.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах показали танки M1A2T Abrams перед виряджанням на Тайвань.

Також повідомлялося, що російські літаки перехоплюються над "озером НАТО" з тривожною частотою.