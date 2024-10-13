Підводні самураї: чи стане Японія новою морською наддержавою?

На тлі загроз з боку Китаю Японія спускає на воду п'ятий підводний човен класу Taigei. Флагманська субмарина оснащена грізними протикорабельними ракетами UGM-48 Harpoon з дальністю ураження до 248 км.

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Морські сили самооборони Японії (JMSDF) спустили на воду п'ятий підводний човен класу Taigei — JS Chogei, який стане частиною запланованого флоту з восьми сучасних дизель-електричних ударних підводних човнів. Підводний човен Chogei, введення в експлуатацію якого заплановано на 2026 рік, має потужний двигун і бойові можливості для протидії зростаючому військово-морському натиску Китаю.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про флагманський підводний човен Морських сил самооборони Японії Taigei.

Ці підводні човни можуть запускати важкі торпеди Type 18 і Type 89 і ракети UGM-48 Harpoon.

Підводні човни класу Taigei вирізняються тихішою роботою, поліпшеними дизельними двигунами і можливістю розміщення жінок-матросів. Японія нарощує свій оборонний потенціал: на стадії будівництва перебувають ще три підводні човни, але для протистояння загрозам з боку Китаю і Північної Кореї їх може знадобитися набагато більше.

Японія спускає на воду п'ятий підводний човен класу Taigei для протидії зростаючій китайській загрозі

П'ятий із запланованих восьми ударних підводних човнів Морських сил самооборони Японії (JMSDF) спустили на воду минулої п'ятниці на церемонії, що відбулася на верфі Mitsubishi Heavy Industries у Кобе. Майбутній ударний підводний човен JS Chogei — останній дизель-електричний ударний підводний човен (SSK) класу Taigei — має бути введений в експлуатацію на початку 2026 року. Це буде перше японське судно, що носить це ім'я, яке в перекладі з японської означає "довгий кит".

Флагманська субмарина JS Taigei була введена в експлуатацію в березні 2022 року, а фінансування всіх восьми човнів Токіо затвердив у 2024 фінансовому році (FY24). Усі човни цього класу мають у своїй назві слово "гей" (кит), а "Тайгей" перекладається як "великий кит".

Підводний човен класу Taigei Фото: National interest

Протидія підводному флоту Китаю

Токіо збільшив витрати на оборону і приділяє підвищену увагу своєму військово-морському потенціалу, навіть переосмисливши пацифістську конституцію країни, ухвалену після Другої світової війни, яка забороняє виробництво зброї, що використовується для атаки.

Як пише Майя Карлін для The National Interest, "підводні човни класу Taigei здатні запускати новітні японські важкі торпеди Type 18 або важкі самонавідні торпеди Type 89, побудовані компанією Mitsuishi, через шість 21-дюймових носових торпедних апаратів. Крім того, катери Taigei можуть запускати протикорабельні ракети UGM-48 Harpoon. Дальність польоту ракети Harpoon становить 248 км, що забезпечує Японії можливість "контратаки".

Рухова установка класу також була вдосконалена:

"Як і на четвертому підводному човні класу Taigei під назвою Raigei, на нещодавно спущеній на воду субмарині будуть встановлені нові дизельні двигуни Kawasaki 12V 25/31 з високою вихідною потужністю", — повідомляє Naval News. Крім більш високої потужності, вдосконалені дизельні двигуни також "сумісні з новою шноркельною системою з підвищеною ефективністю генерації енергії".

Кожен з підводних човнів класу Taigei має водотоннажність близько 3 тисяч тонн, що більше, ніж у попереднього класу Soryu, а довжина кожного становить близько 84 метрів при ширині 9,1 метра.

"Ці субмарини вирізняються складними абсорбувальними матеріалами і високоміцною сталлю, що забезпечує тихішу роботу і високу стійкість до тиску води", — додає Карлін.

Примітно, що підводні човни класу Taigei були спроектовані таким чином, щоб на них могли розміститися до шести жінок — це справжня інновація для будь-якого японського підводного човна. На човні передбачені відсіки тільки для жінок, включно з особистими житловими приміщеннями. Кожним із човнів зазвичай керує екіпаж із 70 осіб.

Японський підводний човен класу Oyashio Фото: wiki

Підводний флот Морських сил Японії

Наразі Морські сили самооборони Японії мають у своєму розпорядженні 22 підводні човни у складі двох флотилій, розділених на п'ять ескадрилій. Згідно з "Ініціативою протидії ядерній загрозі", "Перша і Друга флотилії підводних човнів базуються в Курі і Йокосуке відповідно".

Усі майже два десятки підводних човнів є дизель-електричними і були побудовані компаніями Mitsubishi Heavy Industries і Kawasaki Shipbuilding Corporation.

Ще три підводні човни класу Taigei перебувають на різних стадіях будівництва, але всі вони мають бути спущені на воду до 2027 року і введені в дію до 2030 року, щоб протистояти загрозам з боку Пекіна і Пхеньяна. Незважаючи на те, що флот Морських сил Японії значно досконаліший, його чисельність все ж залишиться меншою, ніж під час Другої світової війни. Однак зі 174 підводних човнів, побудованих до і після Другої світової війни, три чверті (128) були втрачені під час конфлікту.

Для успішного протистояння Китаю та/або Північній Кореї Японії напевно знадобиться ще більше сучасних підводних човнів.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].