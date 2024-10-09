ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе: де чули роботу ППО (мапа)

Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Вінницькій областях.

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У ніч на 9 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Про перші безпілотники повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 23:30.

Так, стало відомо про проліт розвідувального БПЛА в Харківській області.

Повітряна тривога в Україні

Однак уже о 23:49 ЗСУ повідомили про групу дронів, яка летіла в Херсонській області в напрямку Миколаївської. Потім БПЛА вирушили на південь у бік Одеської області.

Потім о 00:13 ночі були зафіксовані ворожі БПЛА в Дніпропетровській області. Вони рухалися на північ. Пізніше дрони помітили в Полтавській, Вінницькій та Сумській областях, а також в акваторії Чорного моря.

Повітряна тривога в Україні

О 03:14 ночі ЗСУ попередили про БПЛА, які летіли з Черкаської до Київської області. Київська обласна військова адміністрація заявила про роботу сил ППО. Відбій у зв'язку з активністю дронів було оголошено тільки о 03:24 ночі.

Щоправда, як повідомляли Повітряні сили, ЗС РФ також атакували Харківську область керованими авіабомбами.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ балістикою атакували Полтаву і Кременчук. Росіяни атакували Полтавську область у 2 хвилі. За попередньою інформацією, обійшлося без влучень по цивільній інфраструктурі.

Також ЗМІ писали, що ЗС РФ ракетою намагалися знищити уламки дрона "Мисливець", який вийшов з ладу над Україною. Західні фахівці зможуть дослідити, як працює новітній БПЛА і визначити, як звести нанівець його можливості.