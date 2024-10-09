ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе: где слышали работу ПВО (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях.

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В ночь на 9 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". О первых беспилотниках сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 23:30.

Так, стало известно о пролете разведывательного БПЛА в Харьковской области.

Воздушная тревога в Украине

Однако уже в 23:49 ВСУ сообщили о группе дронов, которая летела в Херсонской области в направлении Николаевской. Затем БПЛА отправились на юг в сторону Одесской области.

Затем в 00:13 ночи были зафиксированы вражеские БПЛА в Днепропетровской области. Они двигались на север. Позже дроны заметили в Полтавской, Винницкой и Сумской областях, а также в акватории Черного моря.

Воздушная тревога в Украине

В 03:14 ночи ВСУ предупредили о БПЛА, которые летели из Черкасской в Киевскую область. Киевская областная военная администрация заявила о работе сил ПВО. Отбой в связи с активностью дронов был объявлен только в 03:24 ночи.

Правда, как сообщали Воздушные силы, ВС РФ также атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ баллистикой атаковали Полтаву и Кременчуг. Россияне атаковали Полтавскую область в 2 волны. По предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре.

Также СМИ писали, что ВС РФ ракетой пытались уничтожить обломки вышедшего из строя над Украиной дрона "Охотник". Западные специалисты смогут исследовать, как работает новейший БПЛА и определить, как свести на нет его возможности.