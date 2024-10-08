ВС РФ КаБом попали в многоэтажку в Харькове: есть жертвы и разрушения
Сейчас на месте работают экстренные службы. Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются.
Российские оккупанты около 17 часов 8 октября ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу в Харькове. Есть погибшие. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Предварительно удар КАБа по многоэтажке в Киевском районе. По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется", — проинформировал Терехов.
Впоследствии он сообщил, что стало известно о еще одном погибшем.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар был нанесен по густонаселенному району города. Он отметил, что также есть раненые, а экстренные службы работают на месте попадания.
"Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере трое получили ранения", — сообщил Синегубов.
Напомним, что 8 октября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на гражданскую инфраструктуру села Яструбщина Эсманской общины Шосткинского района Сумской области. В результате атаки врага в собственном доме погибли 38-летний мужчина и его 35-летняя жена.
Также 2 октября ВС РФ нанесли авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры на Сумщине. В результате атаки РФ были обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.