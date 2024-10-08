ЗС РФ КаБом влучили в багатоповерхівку в Харкові: є жертви і руйнування

Зараз на місці працюють екстрені служби. Загиблі — цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються.

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Російські окупанти близько 17 години 8 жовтня вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталі в Харкові. Є загиблі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", — проінформував Терехов.

Згодом він повідомив, що стало відомо про ще одного загиблого.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар був завданий по густонаселеному району міста. Він зазначив, що також є поранені, а екстрені служби працюють на місці влучання.

"Загиблі — цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці. Щонайменше троє отримали поранення", — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що 8 жовтня російська армія скинула керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру села Яструбщина Есманської громади Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинули 38-річний чоловік та його 35-річна дружина.

Також 2 жовтня ЗС РФ завдали авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині. Внаслідок атаки РФ було знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.