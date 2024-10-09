Більшість членів НАТО проти вступу України до Альянсу, — МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Петер Сіярто стверджує, що в приватних бесідах переважна більшість з-поміж його колег із країн НАТО висловлюють скептицизм щодо приєднання України до військового блоку.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 8 жовтня заявив про серйозні наслідки можливого вступу України до НАТО, стверджуючи, що це може спровокувати початок Третьої світової війни через механізм колективної оборони, передбачений статтею 5 Статуту НАТО. Його слова наводить угорський новинний портал Index.

На думку Сіярто, така перспектива створює величезну небезпеку, і Угорщина чітко висловлює свою позицію — вступ України до Альянсу неможливий.

"Я думаю, що будь-хто, хто міркує розсудливо, не хоче створювати цю небезпеку. Таким чином, позиція Угорщини зрозуміла: в України немає можливості вступити в НАТО", — сказав голова дипломатичного відомства.

Сійярто також зазначив, що, попри публічні заяви багатьох країн-членів НАТО щодо підтримки України, у приватних бесідах серед міністрів закордонних справ більшості країн-членів НАТО спостерігається скептицизм щодо приєднання України до військового блоку.

"Я хочу розчарувати ідеалістів. Річ у тім, що, коли ми розмовляємо за зачиненими дверима з міністрами закордонних справ держав-членів НАТО або ми розмовляємо наодинці, переважна більшість міністрів закордонних справ держав-членів НАТО дотримуються цієї позиції", — заявив голова угорського МЗС.

Він висловив жаль з приводу того, що такі держави не говорять про це відкрито, створюючи в українців хибні очікування. Міністр порівняв це із ситуацією, пов'язаною з розширенням Європейського Союзу, зокрема, обговореннями щодо вступу Сербії, де також існує значна суперечність.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Петер Сіярто 2 жовтня заявив, що через ризик ескалації війни Будапешт відкидає пропозицію Євросоюзу направити до Києва військових радників для координації операції з навчання солдатів. Він наголосив, що Угорщина не бере участі в цій місії, не надає для неї ні солдатів, ні фінансових ресурсів, і жодних навчальних заходів на території країни не проводять.