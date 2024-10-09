Большинство членов НАТО против вступления Украины в Альянс, — МИД Венгрии

Министр иностранных дел Питер Сийярто утверждает, что в частных беседах подавляющее большинство из числа его коллег из стран НАТО выражают скептицизм по поводу присоединения Украины к военному блоку.

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Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто 8 октября заявил о серьезных последствиях возможного вступления Украины в НАТО, утверждая, что это может спровоцировать начало Третьей мировой войны из-за механизма коллективной обороны, предусмотренного статьей 5 Устава НАТО. Его слова приводит венгерский новостной портал Index.

По мнению Сийярто, такая перспектива создает огромную опасность, и Венгрия четко выражает свою позицию — вступление Украины в Альянс невозможно.

"Я думаю, что любой, кто рассуждает здраво, не хочет создавать эту опасность. Таким образом, позиция Венгрии ясна: у Украины нет возможности вступить в НАТО", — сказал глава дипломатического ведомства.

Сийярто также отметил, что, несмотря на публичные заявления многих стран-членов НАТО о поддержке Украины, в частных беседах среди министров иностранных дел большинства стран-членов НАТО наблюдается скептицизм по поводу присоединения Украины к военному блоку.

"Я хочу разочаровать идеалистов. Дело в том, что, когда мы беседуем за закрытыми дверями с министрами иностранных дел государств-членов НАТО или мы беседуем наедине, подавляющее большинство министров иностранных дел государств-членов НАТО придерживаются этой позиции", — заявил глава венгерского МИД.

Он выразил сожаление по поводу того, что такие государства не говорят об этом открыто, создавая у украинцев ложные ожидания. Министр сравнил это с ситуацией, связанной с расширением Европейского союза, в частности, обсуждениями по поводу вступления Сербии, где также существует значительное разногласие.

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Напомним, министр иностранных дел Петер Сийярто 2 октября заявил, что из-за риска эскалации войны Будапешт отвергает предложение Евросоюза направить в Киев военных советников для координации операции по обучению солдат. Он подчеркнул, что Венгрия не участвует в этой миссии, не предоставляет для нее ни солдат, ни финансовых ресурсов, и никакие учебные мероприятия на территории страны не проводятся.