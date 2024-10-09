"Дуже гарний факт": чому заборона Discord в РФ грає на руку Україні на фронті (відео)

Попри блокування Discord у РФ, окупанти намагатимуться знайти альтернативу. Однак, за словами експерта, інші компанії-постачальники цифрових послуг намагатимуться зупинити спроби росіян використовувати їхні продукти "в терористичних цілях".

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Блокування Роскомнадзором доступу до платформи Discord свідчить про те, що армія країни-окупанта не спромоглася створити відповідну платформу для військових цілей, зокрема для роботи підрозділів БпЛА. Про це в інтерв'ю для Radio NV заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар.

Він вважає, що "це дуже гарний факт" з боку російського регулятора, і доводить, що окупанти "використовують ті технології, які лежать на поверхні".

"Якщо їм такі можливості прибирати, то це доволі боляче б'є по їхній організації, по системі управління на полі бою. Тому що сервіс доставки відео з поля бою до пунктів управління, які приймають рішення, це ознака сучасного збройного протистояння. Якщо цього сервісу немає, чи він працює недостатньо надійно, то від цього страждає система управління", — сказав Гончар.

За словами співзасновника ГО "Аеророзвідки", росіяни намагатимуться "відшукувати наступну платформу, на якій можна забезпечити цей сервіс".

"В принципі, Google для цього годиться. Але, зважаючи на загальний тренд того, що відбувається, всі притомні компанії, які зробили продукти світового ґатунку, вони точно відвернуться і спробують відмежуватися від того, що їхній продукт використовується в терористичних цілях", — констатував Гончар.

Нагадаємо, 8 жовтня Фокус повідомляв, що месенджер Discord заблокували в Росії нібито через порушення вимог законодавства. Такі дії російського регулятора суттєво можуть вплинути на діяльність груп операторів БпЛА.

Раніше, на початку серпня у РФ почали сповільнювати та блокувати популярний відеосервіс YouTube.