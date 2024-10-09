"Очень хороший факт": почему запрет Discord в РФ играет на руку Украине на фронте (видео)

Несмотря на блокировку Discord в РФ, оккупанты будут пытаться найти альтернативу. Однако, по словам эксперта, другие компании-поставщики цифровых услуг будут пытаться остановить попытки россиян использовать их продукты "в террористических целях".

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Блокировка Роскомнадзором доступа к платформе Discord свидетельствует о том, что армия страны-оккупанта не смогла создать соответствующую платформу для военных целей, в частности для работы подразделений БпЛА. Об этом в интервью для Radio NV заявил соучредитель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар.

Он считает, что "это очень хороший факт" со стороны российского регулятора, и доказывает, что оккупанты "используют те технологии, которые лежат на поверхности".

"Если им такие возможности убирать, то это довольно больно бьет по их организации, по системе управления на поле боя. Потому что сервис доставки видео с поля боя в пункты управления, которые принимают решения, это признак современного вооруженного противостояния. Если этого сервиса нет, или он работает недостаточно надежно, то от этого страдает система управления", — сказал Гончар.

По словам соучредителя ОО "Аэроразведка", россияне будут пытаться "отыскивать следующую платформу, на которой можно обеспечить этот сервис".

"В принципе, Google для этого годится. Но, учитывая общий тренд происходящего, все вменяемые компании, которые сделали продукты мирового уровня, они точно отвернутся и попытаются отмежеваться от того, что их продукт используется в террористических целях", — констатировал Гончар.

Напомним, 8 октября Фокус сообщал, что мессенджер Discord заблокировали в России якобы из-за нарушения требований законодательства. Такие действия российского регулятора существенно могут повлиять на деятельность групп операторов БпЛА.

Ранее, в начале августа в РФ начали замедлять и блокировать популярный видеосервис YouTube.