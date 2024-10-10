РФ передавала "Хезболлі" безпілотники і готувала операторів угруповання, — ЗМІ

Повідомляється, що разом із постачанням БПЛА Росія також веде переговори з повстанцями-хуситами про передання протикорабельних ракет.

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РФ у минулому передавала "Хезболлі" безпілотники та готувала операторів угруповання. Про це повідомляє ізраїльська державна новинна служба КАН із посиланням на джерела в Лівані.

Є інформація, що одночасно з постачанням БПЛА Росія веде переговори з повстанцями-хуситами про передання протикорабельних ракет.

РФ передала безпілотники терористичній організації "Хезболла" і навчає терористів їх використанню, посилаються журналісти на дані ліванської газети "А-Нахар", згідно з даними джерел у розвідці.

У МЗС РФ вважають, що "Хезболла" все ще зберігає організованість і керованість після початку операції Ізраїлю в Лівані. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Крім повідомлення про постачання безпілотників, нещодавно з'явилися і дані про те, що Росія веде переговори про передання протикорабельних ракет повстанцям-хуситам у Ємені за посередництва Ірану.

Повідомлялося, що контакти з хуситами були ще під час правління попереднього президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі наприкінці травня цього року. Чиновники РФ провели щонайменше дві зустрічі з представниками хуситів протягом минулого року в Тегерані та обговорили деталі угоди. Найближчим часом очікуються додаткові зустрічі між сторонами.

У Росії ще не ухвалено остаточного рішення про те, чи варто передавати ці ракети. Йдеться про ракети типу "П-800", здатні досягати дальності 300 км. На думку експертів, такі ракети підвищують загрозу для комерційного судноплавства в Червоному морі та ризики для американських і європейських військових кораблів.

Нагадаємо, що напередодні, 9 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що, окрім лідера "Хезболли" Хассана Насралли, було також ліквідовано його заступника.

Також повідомлялося, що ізраїльський прем'єр заявив, коли ЦАХАЛ припинить бойові дії.