У лавах Сил оборони помітили бронемашину "Джура": що про неї відомо (відео)

Ця легка бронемашина розроблена на базі перевіреного шасі Toyota Land Cruiser 70, яке вже зарекомендувало себе в бойових конфліктах, зокрема й на Близькому Сході.

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На українському фронті в лавах Сил оборони було помічено бронемашину "Джура", розроблену українським підприємством НВО "Практика" на базі шасі Toyota Land Cruiser 70. Як повідомили 10 жовтня оглядачі Army Recognition, першим підрозділом, який отримав броньовик, стала 40-та окрема артилерійська бригада.

Технічні особливості бронеавтомобіля

Броньовик "Джура" був створений для підвищення захисту солдатів в умовах бойових дій. Він поєднує легку броню і посилений корпус, що забезпечує баланс між маневреністю і захистом від легких снарядів і осколків.

Його броня розрахована на захист від куль калібру 5,45 мм і вибухів гранат під колесами, завдяки капсулі, що відповідає рівню захисту PSZA-4 (еквівалент STANAG 4569 рівня 1).

Бронеавтомобіль важить майже п'ять тонн і оснащений потужним дизельним двигуном потужністю 200 кінських сил, що дає йому змогу впевнено діяти в складних умовах.

Підвіска і гальмівна система автомобіля були посилені для компенсації збільшеної ваги (до 5,7 тонни), а сам "Джура" здатний перевозити як солдатів, так і вантажі, як-от боєприпаси та обладнання. Це робить його універсальним для виконання завдань з доставлення військ і постачання на передовій.

Автомобіль оснащений відкритою туреллю з 7,62 мм кулеметом, що надає йому маневреності, хоча і знижує захист екіпажу, як порівняти з важкоброньованими аналогами. Такий підхід робить бронемашину ефективною для тактичних операцій в умовах низького і середнього рівня загроз.

Оглядачі зазначають, що "Джура" є частиною ширшого проєкту НВО "Практика", яка активно розробляє бронетехніку для потреб української армії. Серед інших відомих розробок — бронеавтомобілі серії "Козак", включно з "Козак-2М1", що використовуються для транспортування військ і розвідувальних операцій, і бронетранспортери "Варта", створені з посиленим захистом від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Важливо

"Варта-2" розроблена з урахуванням досвіду бойових дій в Україні", — Владислав Бельбас

Раніше повідомлялося, що в Україні помітили багатоцільовий бронеавтомобіль канадського виробництва Roshel Senator, оснащений унікальною системою захисту від безпілотників.