В рядах Сил обороны заметили бронемашину "Джура": что о ней известно (видео)

Эта легкая бронемашина разработана на базе проверенного шасси Toyota Land Cruiser 70, которое уже зарекомендовало себя в боевых конфликтах, в том числе и на Ближнем Востоке.

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На украинском фронте в рядах Сил обороны была замечена бронемашина "Джура", разработанная украинским предприятием НПО "Практика" на базе шасси Toyota Land Cruiser 70. Как сообщили 10 октября обозреватели Army Recognition, первым подразделением, получившим броневик, стала 40-я отдельная артиллерийская бригада.

Технические особенности бронеавтомобиля

Броневик "Джура" был создан для повышения защиты солдат в условиях боевых действий. Он сочетает легкую броню и усиленный корпус, обеспечивающий баланс между маневренностью и защитой от легких снарядов и осколков.

Его броня рассчитана на защиту от пуль калибра 5,45 мм и взрывов гранат под колесами, благодаря капсуле, соответствующей уровню защиты PSZA-4 (эквивалент STANAG 4569 уровня 1).

Бронеавтомобиль весит около пяти тонн и оснащен мощным дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, что позволяет ему уверенно действовать в сложных условиях.

Подвеска и тормозная система автомобиля были усилены для компенсации возросшего веса (до 5,7 тонн), а сам "Джура" способен перевозить как солдат, так и грузы, такие как боеприпасы и оборудование. Это делает его универсальным для выполнения задач по доставке войск и снабжению на передовой.

Автомобиль оснащен открытой турелью с 7,62 мм пулеметом, что придает ему маневренность, хотя и снижает защиту экипажа в сравнении с тяжелобронированными аналогами. Такой подход делает бронемашину эффективной для тактических операций в условиях низкого и среднего уровня угроз.

Обозреватели отмечают, что "Джура" является частью более широкого проекта НПО "Практика", которая активно разрабатывает бронетехнику для нужд украинской армии. Среди других известных разработок — бронеавтомобили серии "Козак", включая "Козак-2М1", используемые для транспортировки войск и разведывательных операций, и бронетранспортеры "Варта", созданные с усиленной защитой от мин и самодельных взрывных устройств.

Важно

"Варта-2" разработана с учетом опыта боевых действий в Украине", — Владислав Бельбас

Ранее сообщалось, что в Украине заметили многоцелевой бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, оснащенный уникальной системой защиты от беспилотников.