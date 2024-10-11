Вибухнули ще дві цистерни: нафтобаза у Феодосії продовжує горіти після атаки (відео)

Вогонь охоплює нові термінали, що призводить до потужних вибухів. Місцеві жителі наголошують, що окупаційні силовики спішно залишили зону, з якої раніше проводилась евакуація, оскільки загасити пожежу такого масштабу неможливо.

Related video

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму продовжує горіти нафтобаза після атаки, яка була ще 7 жовтня. На четверту добу там вибухнули ще два резервуари. Про це повідомляють кримські пабліки. Так, 10 жовтня вибух стався вже ввечері, пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Вибухи у Феодосії

"О 23:10 стався вибух ще однієї цистерни на нафтобазі у Феодосії. Вже дві за сьогоднішній вечір", — йдеться в пізнішому повідомленні каналу.

Так званий окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі, що "у зв’язку із пожежею стався викид горючих матеріалів на одному з терміналів". Він додав, що "термінал оточений співробітниками профільних служб" і на місці "всі керівники".

Водночас, за словами підписників "Кримського вітру" з окупованого Криму, місцева поліція після вибуху спішно покинула зону, з якої раніше проводилася евакуація феодосійців. Повідомляють, що бензин вже догорів і нині вибухає керосин. Загасити таку пожежу неможливо, нафтобаза горітиме допоки не вигорять усі резервуари.

Що відомо про атаку на нафтобазу в Феодосії

За даними джерел Telegram-каналу ASTRA, атакували нафтобазу у Феодосії нібито двома ракетами ATACMS.

В результаті на "Морському нафтовому терміналі" було пошкоджено дві цистерни — одну наповнюваністю 10 тисяч кубометрів, друга — 5 тисяч. Відбувся розлив палива, який спричинив пожежу. Також, за інформацією джерел, ракетна атака спричинила пошкодження наливного трубопроводу дизельного палива. Раніше у Феодосії запровадили режим техногенної НС муніципального характеру. До пунктів тимчасового розміщення відправили 1 047 осіб. Про постраждалих не повідомлялося.

Горящая нефтебаза в Феодосии Фото: Крым. Реалии

АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільший у Криму за обсягом перевалки нафтопродуктів.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що нафтобаза в окупованому Криму "просилась вже давно". Але забезпечення ворожого флоту від нафтобази у Феодосії "настільки критично" не залежить. Речник ВМС пояснив, що окупанти мають звичку тікати в Новоросійськ, тож значна частина флоту перебазована.