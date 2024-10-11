Взорвались еще две цистерны: нефтебаза в Феодосии продолжает гореть после атаки (видео)

Огонь охватывает новые терминалы, что приводит к мощным взрывам. Местные жители отмечают, что оккупационные силовики спешно покинули зону, из которой ранее проводилась эвакуация, поскольку потушить пожар такого масштаба невозможно.

Related video

В Феодосии во временно оккупированном Крыму продолжает гореть нефтебаза после атаки, которая была еще 7 октября. На четвертые сутки там взорвались еще два резервуара. Об этом сообщают крымские паблики. Так, 10 октября взрыв произошел уже вечером, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы в Феодосии

"В 23:10 произошел взрыв еще одной цистерны на нефтебазе в Феодосии. Всего уже две за сегодняшний вечер", — говорится в более позднем сообщении канала.

Так называемый оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что "в связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов". Он добавил, что "терминал оцеплен сотрудниками профильных служб" и на месте "все руководители".

В то же время, по словам подписчиков "Крымского ветра" из оккупированного Крыма, местная полиция после взрыва спешно покинула зону, из которой ранее проводилась эвакуация феодосийцев. Сообщают, что бензин уже догорел и сейчас взрывается керосин. Потушить такой пожар невозможно, нефтебаза будет гореть пока не выгорят все резервуары.

Что известно об атаке на нефтебазу в Феодосии

По данным источников Telegram-канала ASTRA, атаковали нефтебазу в Феодосии якобы двумя ракетами ATACMS.

В результате на "Морском нефтяном терминале" были повреждены две цистерны — одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который вызвал пожар. Также, по информации источников, ракетная атака вызвала повреждение наливного трубопровода дизельного топлива. Ранее в Феодосии ввели режим техногенной ЧС муниципального характера. В пункты временного размещения отправили 1 047 человек. О пострадавших не сообщалось.

Горящая нефтебаза в Феодосии Фото: Крым. Реалии

АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейший в Крыму по объему перевалки нефтепродуктов.

Напомним, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что нефтебаза в оккупированном Крыму "просилась уже давно". Но обеспечение вражеского флота от нефтебазы в Феодосии "настолько критически" не зависит. Представитель ВМС объяснил, что оккупанты имеют привычку бежать в Новороссийск, поэтому значительная часть флота перебазирована.