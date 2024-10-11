Закріпилися на околицях: ЗС РФ розпочали бої за Лисівку, — військкор (карта)

За словами Богдана Мірошникова, оборона ускладнюється, оскільки в населеному пункті Покровського району майже не залишилося вцілілих будівель. Просування ЗС РФ у Лисівці також підтверджує військовий із позивним "Мучной".

Related video

Російські окупаційні війська активізувались на Покровському напрямку. Тепер їхня основна ціль — село Лисівка. Вони навіть змогли закріпитися на околицях. Оборона ускладнюється, бо в селі майже не залишилося цілих будинків. Про це пише військовий кореспондент Богдан Мірошников.

Він зауважив, що Лисівка — це один з останніх н. п. що розташований на південь від Мирнограда та Покровська.

Село Лисівка на карті Фото: Deep State

"А ось бої за Миколаївку (останнє село перед Мирноградом) завершилися. Ворог повністю контролює село. Надалі очікуємо рух ворога у бік. Промінь-Московське-Балаган і спроби противника відрізати цілий мікрорайон Мирнограда, де розміщена шахта", — написав кореспондент.

На думку Мірошникова, для цих маневрів ворогові потрібно подвоїти, а то й потроїти зусилля.

Боєць ЗСУ, який пише під псевдонімом "Мучной" також повідомив про просування росіян у Лісівці та підтверджує, що ворог застосовує техніку, яку знищують українські бійці. Декому вдається втекти.

"Зараз головне — максимально збивати їхній потенціал… В Лисівку якщо заїдуть їм буде дуже боляче, будинків на околицях не залишилося тому п***и намагаються сидіти по підвалах і під завалами деякі сидять, тож будемо працювати, нехай вони вдавляться аніж заберуть наше село!" — написав боєць.

Пост бійця ЗСУ Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку українські бійці відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, вертоліт, 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та десять одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, Сили оборони України повернули деякі позиції в місті Торецьк і на південь від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 жовтня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Неліпівки (на південь від Торецька) і повернули під свій контроль будівлю в центрі міста.