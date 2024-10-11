Закрепились на окраинах: ВС РФ начали бои за Лысовку, — военкор (карта)

По словам Богдана Мирошникова, оборона усложняется, поскольку в населенном пункте Покровского района почти не осталось уцелевших зданий. Продвижение ВС РФ в Лисовке также подтверждает военный с позывным "Мучной".

Related video

Российские оккупационные войска активизировались на Покровском направлении. Теперь их основная цель — село Лысовка. Они даже смогли закрепиться на окраинах. Оборона усложняется, потому что в селе почти не осталось целых домов. Об этом пишет военный корреспондент Богдан Мирошников.

Он отметил, что Лысовка — это один из последних н.п. находящийся к югу от Мирнограда и Покровска.

Село Лысовка на карте Фото: Deep State

"А вот бои за Николаевку (последнее село перед Мирноградом) завершились. Враг полностью контролирует село. В дальнейшем ожидаем движение врага в сторону. Луч-Московское-Балаган и попытки противника отрезать целый микрорайон Мирнограда, где находится шахта", — написал корреспондент.

По мнению Мирошникова, для этих маневров врагу нужно удвоить, а то и утроить усилия.

Боец ВСУ, который пишет под псевдонимом "Мучной" также сообщил о продвижении россиян в Лысовке и подтверждает, что враг применяет технику, которую уничтожают украинские бойцы. Некоторым удается убежать.

"Сейчас главное — максимально сбивать их потенциал... В Лысовку если заедут им будет очень больно, домов в окрестностях не осталось поэтому п***ы пытаются сидеть по подвалам и под завалами некоторые сидят, поэтому будем работать, пусть они подавятся чем заберут наше село!" — написал боец.

Пост бойца ВСУ Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении украинские бойцы отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, вертолет, 70 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и десять единиц спецтехники.

Напомним, Силы обороны Украины вернули некоторые позиции в городе Торецк и к югу от города. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к северу от Нелиповки (к югу от Торецка) и вернули под свой контроль здание в центре города.