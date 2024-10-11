Бомбардувальник B-52H пофарбували в незвичайний колір: яку мету переслідували ВПС США

Легендарну машину доставили на авіабазу в штаті Оклахома, де з неї повністю зняли фарбу. Це необхідно для виявлення найдрібніших дефектів у процесі проходження ретельного технічного обслуговування.

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На авіабазі Барксдейл, штат Луїзіана, було сфотографовано легендарний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress ВПС США з унікальним флуоресцентно-помаранчевим забарвленням. Про це 11 жовтня повідомив ресурс Defensa.

За словами оборонного аналітика Раяна Чана, який опублікував фотографію, літак з реєстраційним номером 61-0028 був помічений після посадки. Помаранчеві панелі прикрашають передню частину фюзеляжу, передні кромки крил, мотогондоли та вертикальний стабілізатор, що різко контрастує з традиційним темно-сірим забарвленням парку B-52.

Раніше цей самий літак був помічений під час зльоту з авіабази Тінкер, штат Оклахома, де розташований комплекс повітряної логістики. Помаранчеве забарвлення нагадує історичні випробувальні літаки, як-от NB-52A НАСА 1959 року, що використовувалися для випробувань ракетоплана North American X-15.

B-52H і технічне обслуговування

Бомбардувальник B-52H, зареєстрований під номером 61-0028, приписаний до 49-ї ескадрильї ВПС США, яка проводить важливі випробування й оцінює експлуатаційні можливості літаків для продовження терміну їхньої служби.

Оглядачі зазначили, що американські ВПС продовжують використовувати парк із 72 таких літаків, які залишаються основою стратегічного потенціалу країни. Ці бомбардувальники, побудовані на початку 1960-х років, уже експлуатуються понад 60 років і завдяки численним модернізаціям, включно із заміною двигунів, можуть досягти 100 років служби.

Також наголошується, що цей літак нещодавно пройшов повне програмоване технічне обслуговування (PDM) на авіабазі Тінкер. При цьому під час робіт фарбу з літака повністю здирають, щоб техніки могли проаналізувати можливі тріщини та інші пошкодження конструкції і провести ремонт там, де це необхідно. Саме так B-52 61-0028 і отримав свої яскраві помаранчеві панелі.

"PDM — це дуже складний процес, якому всі B-52 піддаються кожні чотири роки. Під час нього їх майже повністю розбирають, кожну деталь перевіряють, а всі дефекти усувають, після чого їх збирають і відправляють назад у свою частину як новенькі", — пояснили оглядачі.

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Раніше Фокус переклав статтю Крістіана Д. Орра про найкращу бомбардувальну авіацію в історії.