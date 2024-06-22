Літальні фортеці. Топ 5 найкращих важких бомбардувальників усіх часів і народів
У цьому списку представлені найкращі важкі бомбардувальники в історії, за винятком представників держав Осі та сучасної Росії.
Фокус переклав статтю Крістіана Д. Орра про найкращу бомбардувальну авіацію в історії.
- Boeing B-29 Superfortress завершив Другу світову війну атомними бомбардуваннями та інтенсивними звичайними нальотами.
- Знаменитий B-17 Flying Fortress зробив значний внесок у європейський театр воєнних дій, а B-24 Liberator був найбільш розтиражованим бойовим літаком, що вирізнявся точністю і дальністю місій.
- Avro Lancaster, відомий своєю універсальністю і великим бомбовим навантаженням, зіграв ключову роль у потопленні німецького лінкора Tirpitz.
- Нарешті, Boeing B-52 Stratofortress, символ американської повітряної міці, став грізною силою в різних конфліктах із моменту своєї появи.
Топ 5 важких бомбардувальників, що вплинули на військову історію
До цього списку найкращих важких бомбардувальників історії я не додаю бомбардувальники держав Осі, як-от Heinkel He 177 нацистської Німеччини та Mitsubishi Ki-67 імператорської Японії, оскільки жоден із них не справив істотного впливу на результат великих битв.
З тієї ж причини я не додаю сучасні російські бомбардувальники, такі як Ту-160 і Ту-95.
З’ясувавши це, перейдемо до справи.
Boeing B-29 Superfortress
Другу світову війну закінчили Enola Gay і Bockscar. Ці два B-29 скинули атомні бомби, які переконали імператора Японії Хірохіто відійти від самурайського кодексу Бусідо, що забороняє здаватися, і змусити свою країну пережити нестерпне.
Але історія B-29 виходить далеко за межі Хіросіми і Нагасакі. Superfortress здійснив безліч звичайних бомбардувальних рейдів проти Японії, наприклад, бомбардування Токіо запальними бомбами. Зрештою Superfortress, який дебютував у червні 1944 року, скинув загалом 147 тисяч тонн бомб на Японію у Другій світовій війні і ще 176 тисяч тонн бомб на комуністичні сили під час Корейської війни.
За даними PBS, Superfortress "мав довжину 43 метри від закінцівки крила до закінцівки крила і 30,2 метра від носа до хвоста. Його хвостова турель заввишки 8,45, як любили нагадувати публіці рекламники Boeing, була заввишки з триповерховий будинок". Максимальна злітна маса становила 60,55 тонн, а максимальне бомбове навантаження – 9 тонн.
B-17 Flying Fortress
Я не можу додати нічого оригінального про цей культовий літак. Дебютувавши в липні 1941 року – на ньому літали британські, а не американські екіпажі, – він скинув на Німеччину й окуповані нею території 640 тисяч тонн бомб. Це становило 42,6% від усього бомбового тоннажу, скинутого американськими літаками на європейському театрі бойових дій у Другій світовій війні. Довжина B-17 становила 22,6 метрів, розмах крил – 31,6 метрів, максимальна злітна вага – 29,7 тонн, бомбове навантаження для дальніх вильотів – 2 тонни. Завдяки Commemorative Air Force на цьому літаку і в наші дні можна із задоволенням покататися.
B-24 Liberator
Liberator, на превеликий жаль, не користується такою любов'ю і популярністю, як перші два представники в цьому списку.
Зрештою, цей бомбардувальник був наймасовішим бойовим літаком в історії: з 1940 по 1945 рік було побудовано 18 482 літаки.
Ба більше, як зазначається на інформаційній сторінці Lockheed Martin, "B-24 міг розганятися до 467 км на годину і нести 2,27-тонне бомбове навантаження на відстань 2736 км, що дає йому більшу дальність, більшу швидкість і більшу корисне навантаження, ніж його двоюрідному брату B-17".
В історії B-24 варто виділити два зіркові моменти. Перший – наліт на німецький авіазавод у Ґоті в серпні 1942 року, коли льотчики-штурмовики знищили об'єкт за один захід завдяки 98-відсотковій точності, що є одним із найкращих прикладів точного бомбометання за весь час Другої світової війни. Другим прикладом стали руйнівні удари 90-ї бомбардувальної групи по контрольованих японцями нафтопереробних заводах у Балікпапані, Індонезія.
Довжина Liberator становила 20,8 м, розмах крил – 33,5 м, висота – 5,25 м, максимальна злітна вага – 29,5 тонн.
Avro Lancaster
У подібному списку має бути хоча б один бойовий птах Королівських ВПС.
На інформаційній сторінці BAE Systems Avro Lancaster названо "найлегендарнішим важким бомбардувальником Другої світової війни", що підкріплюється таким твердженням: "Хоча Avro Lancaster був насамперед нічним бомбардувальником, він чудово справлявся і з багатьма іншими функціями, включно з денними і високоточними бомбардувальними рейдами. З останньою метою деякі з літаків були пристосовані для несення 5,4-тонних Tallboy і, зрештою, 9,98-тонних бомб Grand Slam Earthquake".
Що стосується Tallboy, то "Ланкастери" використовували цю спеціалізовану бомбу, щоб уразити лінкор Кріґсмаріне Tirpitz і викликати його оверкіль у листопаді 1944 року, претендуючи в такий спосіб на звання єдиного важкого бомбардувальника, який дійсно потопив лінкор у бою.
Загалом із моменту свого першого бойового вильоту в березні 1942 року і до кінця війни Lancaster здійснив понад 150 тисяч вильотів і скинув понад 600 тисяч тонн бомб. Технічні характеристики включали в себе довжину 21,1 м, розмах крил 31 м, максимальну злітну вагу 30,8 тонн і максимальну швидкість 454 км/год. Максимальне нормальне бомбове навантаження (без урахування Tallboy і Grand Slam) становило 6,35 тонн.
Boeing B-52 Stratofortress
Наостанок ми приберегли найкраще – старий добрий BUFF (абревіатура від "Big Ugly Fat" – великий, потворний, жирний).
Ніщо не говорить "Не зв'язуйтеся зі США" переконливіше, ніж килимові бомбардування B-52. Північні в'єтнамці знали це. Вони прирівнювали потрапляння під такі удари до Апокаліпсису і були близькі до капітуляції під час операції Linebacker II.
Старший офіцер іракської республіканської гвардії Саддама Хусейна здав свій підрозділ під час війни в Перській затоці 1991 року через удари B-52.
Коли дізнавач повідомив йому, що його підрозділ не зазнавав ударів B-52, він відповів: "Але я бачив [підрозділ], який був атакований".
Під час операції "Союзна сила" 8 червня 1999 року один-єдиний удар Stratofortress знищив приблизно половину скупчення сербських військ чисельністю 800-1000 солдатів і змусив тих, хто залишився живим, тікати, сповнившись жахом.
B-52 продовжує залишатися в строю і через 70 з гаком років, ставши одним із п'яти літаків, які служать понад 50 років. Наскільки великий BUFF? Його довжина – 48,5 метрів, розмах крил – 56,3 метра, висота 12,4 метра, максимальна злітна вага 221 тонна, бомбове навантаження 31,75 тонн.
Про автора
Крістіан Д. Орр – колишній офіцер сил безпеки ВПС, співробітник Федеральної поліції і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідувальних досліджень (зі спеціалізацією з вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security. Крім того, він є кавалером Військово-морського ордена США (NOUS).