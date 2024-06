Літальні фортеці. Топ 5 найкращих важких бомбардувальників усіх часів і народів

У цьому списку представлені найкращі важкі бомбардувальники в історії, за винятком представників держав Осі та сучасної Росії.

Related video

Фокус переклав статтю Крістіана Д. Орра про найкращу бомбардувальну авіацію в історії.

Boeing B-29 Superfortress завершив Другу світову війну атомними бомбардуваннями та інтенсивними звичайними нальотами.

Знаменитий B-17 Flying Fortress зробив значний внесок у європейський театр воєнних дій, а B-24 Liberator був найбільш розтиражованим бойовим літаком, що вирізнявся точністю і дальністю місій.

Avro Lancaster, відомий своєю універсальністю і великим бомбовим навантаженням, зіграв ключову роль у потопленні німецького лінкора Tirpitz.

Нарешті, Boeing B-52 Stratofortress, символ американської повітряної міці, став грізною силою в різних конфліктах із моменту своєї появи.

Бомбардувальник B-52 — символ американської повітряної могутності Фото: US Air Force

Топ 5 важких бомбардувальників, що вплинули на військову історію

До цього списку найкращих важких бомбардувальників історії я не додаю бомбардувальники держав Осі, як-от Heinkel He 177 нацистської Німеччини та Mitsubishi Ki-67 імператорської Японії, оскільки жоден із них не справив істотного впливу на результат великих битв.

З тієї ж причини я не додаю сучасні російські бомбардувальники, такі як Ту-160 і Ту-95.

З’ясувавши це, перейдемо до справи.

Boeing B-29 Superfortress

Другу світову війну закінчили Enola Gay і Bockscar. Ці два B-29 скинули атомні бомби, які переконали імператора Японії Хірохіто відійти від самурайського кодексу Бусідо, що забороняє здаватися, і змусити свою країну пережити нестерпне.

B-29 Superfortress скинув авіабомби на Японію, чим завершив Другу світову Фото: Вiкiпедiя

Але історія B-29 виходить далеко за межі Хіросіми і Нагасакі. Superfortress здійснив безліч звичайних бомбардувальних рейдів проти Японії, наприклад, бомбардування Токіо запальними бомбами. Зрештою Superfortress, який дебютував у червні 1944 року, скинув загалом 147 тисяч тонн бомб на Японію у Другій світовій війні і ще 176 тисяч тонн бомб на комуністичні сили під час Корейської війни.

За даними PBS, Superfortress "мав довжину 43 метри від закінцівки крила до закінцівки крила і 30,2 метра від носа до хвоста. Його хвостова турель заввишки 8,45, як любили нагадувати публіці рекламники Boeing, була заввишки з триповерховий будинок". Максимальна злітна маса становила 60,55 тонн, а максимальне бомбове навантаження – 9 тонн.

B-17 Flying Fortress

Я не можу додати нічого оригінального про цей культовий літак. Дебютувавши в липні 1941 року – на ньому літали британські, а не американські екіпажі, – він скинув на Німеччину й окуповані нею території 640 тисяч тонн бомб. Це становило 42,6% від усього бомбового тоннажу, скинутого американськими літаками на європейському театрі бойових дій у Другій світовій війні. Довжина B-17 становила 22,6 метрів, розмах крил – 31,6 метрів, максимальна злітна вага – 29,7 тонн, бомбове навантаження для дальніх вильотів – 2 тонни. Завдяки Commemorative Air Force на цьому літаку і в наші дні можна із задоволенням покататися.

"Літальна фортеця" скинула 42,6% усіх американських бомб на європейському театрі бойових дій

B-24 Liberator

Liberator, на превеликий жаль, не користується такою любов'ю і популярністю, як перші два представники в цьому списку.

Зрештою, цей бомбардувальник був наймасовішим бойовим літаком в історії: з 1940 по 1945 рік було побудовано 18 482 літаки.

Ба більше, як зазначається на інформаційній сторінці Lockheed Martin, "B-24 міг розганятися до 467 км на годину і нести 2,27-тонне бомбове навантаження на відстань 2736 км, що дає йому більшу дальність, більшу швидкість і більшу корисне навантаження, ніж його двоюрідному брату B-17".

Бомбардувальник B-24 Liberator був наймасовішим бойовим літаком в історії: з 1940 по 1945 рік було побудовано 18 482 літаки. Фото: Вiкiпедiя

В історії B-24 варто виділити два зіркові моменти. Перший – наліт на німецький авіазавод у Ґоті в серпні 1942 року, коли льотчики-штурмовики знищили об'єкт за один захід завдяки 98-відсотковій точності, що є одним із найкращих прикладів точного бомбометання за весь час Другої світової війни. Другим прикладом стали руйнівні удари 90-ї бомбардувальної групи по контрольованих японцями нафтопереробних заводах у Балікпапані, Індонезія.

Довжина Liberator становила 20,8 м, розмах крил – 33,5 м, висота – 5,25 м, максимальна злітна вага – 29,5 тонн.

Avro Lancaster

У подібному списку має бути хоча б один бойовий птах Королівських ВПС.

На інформаційній сторінці BAE Systems Avro Lancaster названо "найлегендарнішим важким бомбардувальником Другої світової війни", що підкріплюється таким твердженням: "Хоча Avro Lancaster був насамперед нічним бомбардувальником, він чудово справлявся і з багатьма іншими функціями, включно з денними і високоточними бомбардувальними рейдами. З останньою метою деякі з літаків були пристосовані для несення 5,4-тонних Tallboy і, зрештою, 9,98-тонних бомб Grand Slam Earthquake".

На інформаційній сторінці BAE Systems Avro Lancaster названо "найлегендарнішим важким бомбардувальником Другої світової війни"

Що стосується Tallboy, то "Ланкастери" використовували цю спеціалізовану бомбу, щоб уразити лінкор Кріґсмаріне Tirpitz і викликати його оверкіль у листопаді 1944 року, претендуючи в такий спосіб на звання єдиного важкого бомбардувальника, який дійсно потопив лінкор у бою.

Загалом із моменту свого першого бойового вильоту в березні 1942 року і до кінця війни Lancaster здійснив понад 150 тисяч вильотів і скинув понад 600 тисяч тонн бомб. Технічні характеристики включали в себе довжину 21,1 м, розмах крил 31 м, максимальну злітну вагу 30,8 тонн і максимальну швидкість 454 км/год. Максимальне нормальне бомбове навантаження (без урахування Tallboy і Grand Slam) становило 6,35 тонн.

Boeing B-52 Stratofortress

Наостанок ми приберегли найкраще – старий добрий BUFF (абревіатура від "Big Ugly Fat" – великий, потворний, жирний).

Ніщо не говорить "Не зв'язуйтеся зі США" переконливіше, ніж килимові бомбардування B-52. Північні в'єтнамці знали це. Вони прирівнювали потрапляння під такі удари до Апокаліпсису і були близькі до капітуляції під час операції Linebacker II.

Старший офіцер іракської республіканської гвардії Саддама Хусейна здав свій підрозділ під час війни в Перській затоці 1991 року через удари B-52.

Коли дізнавач повідомив йому, що його підрозділ не зазнавав ударів B-52, він відповів: "Але я бачив [підрозділ], який був атакований".

"Big Ugly Fat" — великий, потворний, жирний B-52 Фото: US Air Force

Під час операції "Союзна сила" 8 червня 1999 року один-єдиний удар Stratofortress знищив приблизно половину скупчення сербських військ чисельністю 800-1000 солдатів і змусив тих, хто залишився живим, тікати, сповнившись жахом.

B-52 продовжує залишатися в строю і через 70 з гаком років, ставши одним із п'яти літаків, які служать понад 50 років. Наскільки великий BUFF? Його довжина – 48,5 метрів, розмах крил – 56,3 метра, висота 12,4 метра, максимальна злітна вага 221 тонна, бомбове навантаження 31,75 тонн.

Про автора

Крістіан Д. Орр – колишній офіцер сил безпеки ВПС, співробітник Федеральної поліції і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідувальних досліджень (зі спеціалізацією з вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security. Крім того, він є кавалером Військово-морського ордена США (NOUS).