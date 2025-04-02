В Іркутській області РФ розбився надзвуковий Ту-22М3, який ракетами атакував Україну (відео)

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 ЗС РФ розбився в Іркутській області. Один з пілотів загинув.

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Про авіакатастрофу в своєму телеграм-каналі Fighterbomber повідомив ворожий льотчик Ілля Туманов.

"Зазнав аварії Ту-22М3. Усольський район. Екіпаж шукають", — написав він.

Інших подробиць авіатрощі він не повідомив.

Літаки Ту-22М3 вже зняті з виробництва у Росії. Їх використовують для завдання ракетних ударів по території України.

Російські ЗМІ повідомляють, що екіпаж літака катапультувався, льотчик загинув.

Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає, повідомили у МО РФ. Причиною аварії заздалегідь стала технічна несправність.

Ту-22М3: що відомо

Ту-22м3 – російські бомбардувальники, які є носіями ракет Х-22/Х-32. Вони спричинили багато трагедій в Україні через атаки на мирні міста. Ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, а також можуть бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюється у $294 млн. Це один із найдорожчих літаків РФ.

Нагадаємо, що 23 березня у Приморському краю РФ впав російський штурмовий літак Су-25. У відомстві країни-агресора зазначають, що літак упав під час виконання навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості та не завдав руйнувань.