В Іркутській області РФ розбився надзвуковий Ту-22М3, який ракетами атакував Україну (відео)
Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 ЗС РФ розбився в Іркутській області. Один з пілотів загинув.
Про авіакатастрофу в своєму телеграм-каналі Fighterbomber повідомив ворожий льотчик Ілля Туманов.
"Зазнав аварії Ту-22М3. Усольський район. Екіпаж шукають", — написав він.
Інших подробиць авіатрощі він не повідомив.
Літаки Ту-22М3 вже зняті з виробництва у Росії. Їх використовують для завдання ракетних ударів по території України.
Російські ЗМІ повідомляють, що екіпаж літака катапультувався, льотчик загинув.
Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає, повідомили у МО РФ. Причиною аварії заздалегідь стала технічна несправність.
Ту-22М3: що відомо
Ту-22м3 – російські бомбардувальники, які є носіями ракет Х-22/Х-32. Вони спричинили багато трагедій в Україні через атаки на мирні міста. Ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, а також можуть бути носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюється у $294 млн. Це один із найдорожчих літаків РФ.
Нагадаємо, що 23 березня у Приморському краю РФ впав російський штурмовий літак Су-25. У відомстві країни-агресора зазначають, що літак упав під час виконання навчально-тренувального польоту в безлюдній місцевості та не завдав руйнувань.