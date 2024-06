Летающие крепости. Топ 5 лучших тяжелых бомбардировщиков всех времен и народов

В этом списке представлены лучшие тяжелые бомбардировщики в истории, за исключением представителей держав Оси и современной России.

Related video

Фокус перевел статью Кристиана Д. Орра о лучшей бомбардировочной авиации в истории.

Boeing B-29 Superfortress завершил Вторую мировую войну атомными бомбардировками и интенсивными обычными налетами.

Знаменитый B-17 Flying Fortress внес значительный вклад в европейский театр военных действий, а B-24 Liberator был самым растиражированным боевым самолетом, отличавшимся точностью и дальностью миссий.

Avro Lancaster, известный своей универсальностью и большой бомбовой нагрузкой, сыграл ключевую роль в потоплении немецкого линкора Tirpitz.

Наконец, Boeing B-52 Stratofortress, символ американской воздушной мощи, стал грозной силой в различных конфликтах с момента своего появления.

Бомбардировщик B-52 — символ американской воздушной мощи Фото: US Air Force

Топ-5 тяжелых бомбардировщиков, повлиявших на военную историю

В этот список лучших тяжелых бомбардировщиков истории я не включаю бомбардировщики держав Оси, такие как Heinkel He 177 нацистской Германии и Mitsubishi Ki-67 императорской Японии, поскольку ни один из них не оказал существенного влияния на исход крупных сражений.

По той же причине я исключаю современные российские бомбардировщики, такие как Ту-160 и Ту-95.

Уяснив это, давайте приступим к делу.

Boeing B-29 Superfortress

Вторую мировую войну закончили Enola Gay и Bockscar. Эти два B-29 сбросили атомные бомбы, которые убедили императора Японии Хирохито отойти от самурайского кодекса Бусидо, запрещающего сдаваться, и заставить свою страну вынести невыносимое.

B-29 Superfortress сбросил авиабомбы на Японию, чем завершил Вторую мировую Фото: Википедия

Но история B-29 простирается далеко за пределы Хиросимы и Нагасаки. Superfortress совершил множество обычных бомбардировочных рейдов против Японии, например, бомбардировку Токио зажигательными бомбами. В конечном итоге Superfortress, дебютировавший в июне 1944 года, сбросил в общей сложности 147 тысяч тонн бомб на Японию во Второй мировой войне и еще 176 тысяч тонн бомб на коммунистические силы во время Корейской войны.

По данным PBS, Superfortress "имел длину 43 метра от законцовки крыла до законцовки крыла и 30,2 метра от носа до хвоста. Его хвостовая турель высотой 8,45 , как любили напоминать публике рекламщики Boeing, была высотой с трехэтажный дом". Максимальная взлетная масса составляла 60,55 тонн, а максимальная бомбовая нагрузка – 9 тонн.

B-17 Flying Fortress

Я не могу добавить ничего оригинального об этом культовом самолете. Дебютировав в июле 1941 года – на нем летали британские, а не американские экипажи, – он сбросил на Германию и оккупированные ею территории 640 тысяч тонн бомб. Это составило 42,6% от всего бомбового тоннажа, сброшенного американскими самолетами на европейском театре военных действий во Второй мировой войне. Длина B-17 составляла 22,6 метров, размах крыльев – 31,6 метров, максимальный взлетный вес – 29,7 тонн, бомбовая нагрузка для дальних вылетов – 2 тонны. Благодаря Commemorative Air Force на этом самолете и в наши дни можно с удовольствием прокатиться.

"Летающая крепость" сбросила 42,6% всех американских бомб на европейском театре боевых действий

B-24 Liberator

Liberator, к огромному сожалению, не пользуется такой любовью и популярностью, как первые два представителя в этом списке.

В конце концов, этот бомбардировщик был самым массовым боевым самолетом в истории: с 1940 по 1945 год было построено 18 482 самолета.

Более того, как отмечается на информационной странице Lockheed Martin, "B-24 мог разгоняться до 467 км в час и нести 2,27-тонную бомбовую нагрузку на расстояние 2736 км, что дает ему большую дальность, большую скорость и большую полезную нагрузку, чем его двоюродному брату B-17".

Бомбардировщик B-24 Liberator был самым массовым боевым самолетом в истории: с 1940 по 1945 год было построено 18 482 самолета Фото: Википедия

В истории B-24 стоит выделить два звездных момента. Первый – налет на немецкий авиазавод в Готе в августе 1942 года, когда летчики-штурмовики уничтожили объект за один заход благодаря 98-процентной точности, что является одним из лучших примеров точного бомбометания за все время Второй мировой войны. Вторым примером стали разрушительные удары 90-й бомбардировочной группы по контролируемым японцами нефтеперерабатывающим заводам в Баликпапане, Индонезия.

Длина Liberator составляла 20,8 м, размах крыльев – 33,5 м, высота – 5,25 м, максимальный взлетный вес – 29,5 тонн.

Avro Lancaster

В подобном списке должна быть хотя бы одна боевая птица Королевских ВВС.

На информационной странице BAE Systems Avro Lancaster назван "самым легендарным тяжелым бомбардировщиком Второй мировой войны", что подкрепляется следующим утверждением: "Хотя Avro Lancaster был в первую очередь ночным бомбардировщиком, он отлично справлялся и со многими другими функциями, включая дневные и высокоточные бомбардировочные рейды. С последней целью некоторые из самолетов были приспособлены для несения 5,4-тонных Tallboy и, в конечном счете, 9,98-тонных бомб Grand Slam Earthquake".

На информационной странице BAE Systems Avro Lancaster назван "самым легендарным тяжелым бомбардировщиком Второй мировой войны"

Что касается Tallboy, то "Ланкастеры" использовали эту специализированную бомбу, чтобы поразить линкор Кригсмарине Tirpitz и вызвать его оверкиль в ноябре 1944 года, таким образом, претендуя на звание единственного тяжелого бомбардировщика, который действительно потопил линкор в бою.

В общей сложности с момента своего первого боевого вылета в марте 1942 года и до конца войны Lancaster совершил более 150 тысяч вылетов и сбросил более 600 тысяч тонн бомб. Технические характеристики включали в себя длину 21,1 м, размах крыльев 31 м, максимальный взлетный вес 30,8 тонн и максимальную скорость 454 км/ч. Максимальная нормальная бомбовая нагрузка (без учета Tallboy и Grand Slam) составляла 6,35 тонн.

Boeing B-52 Stratofortress

Напоследок мы приберегли самое лучшее – старый добрый BUFF (аббревиатура от "Big Ugly Fat" – большой, уродливый, жирный).

Ничто не говорит "Не связывайтесь с США" убедительнее, чем ковровые бомбардировки B-52. Северные вьетнамцы знали это. Они приравнивали попадание под такие удары к Апокалипсису и были близки к капитуляции во время операции Linebacker II.

Старший офицер иракской республиканской гвардии Саддама Хусейна сдал свое подразделение во время войны в Персидском заливе в 1991 году из-за ударов B-52.

Когда дознаватель сообщил ему, что его подразделение не подвергалось атакам B-52, он ответил: "Но я видел [подразделение], которое было атаковано".

"Big Ugly Fat" – большой, уродливый, жирный B-52 Фото: US Air Force

Во время операции "Союзная сила" 8 июня 1999 года один-единственный удар Stratofortress уничтожил примерно половину скопления сербских войск численностью 800-1000 солдат и заставил оставшихся в живых бежать в полном ужасе.

B-52 продолжает оставаться в строю и спустя 70 с лишним лет, став одним из пяти самолетов, которые служат более 50 лет. Насколько велик BUFF? Его длина – 48,5 метров, размах крыльев – 56,3 метра, высота 12,4 метра, максимальный взлетный вес 221 тонна, бомбовая нагрузка 31,75 тонны.

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер сил безопасности ВВС, сотрудник Федеральной полиции и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведывательных исследований (со специализацией по изучению терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security. Кроме того, он является кавалером Военно-морского ордена США (NOUS).