Летающие крепости. Топ 5 лучших тяжелых бомбардировщиков всех времен и народов
В этом списке представлены лучшие тяжелые бомбардировщики в истории, за исключением представителей держав Оси и современной России.
Фокус перевел статью Кристиана Д. Орра о лучшей бомбардировочной авиации в истории.
- Boeing B-29 Superfortress завершил Вторую мировую войну атомными бомбардировками и интенсивными обычными налетами.
- Знаменитый B-17 Flying Fortress внес значительный вклад в европейский театр военных действий, а B-24 Liberator был самым растиражированным боевым самолетом, отличавшимся точностью и дальностью миссий.
- Avro Lancaster, известный своей универсальностью и большой бомбовой нагрузкой, сыграл ключевую роль в потоплении немецкого линкора Tirpitz.
- Наконец, Boeing B-52 Stratofortress, символ американской воздушной мощи, стал грозной силой в различных конфликтах с момента своего появления.
Топ-5 тяжелых бомбардировщиков, повлиявших на военную историю
В этот список лучших тяжелых бомбардировщиков истории я не включаю бомбардировщики держав Оси, такие как Heinkel He 177 нацистской Германии и Mitsubishi Ki-67 императорской Японии, поскольку ни один из них не оказал существенного влияния на исход крупных сражений.
По той же причине я исключаю современные российские бомбардировщики, такие как Ту-160 и Ту-95.
Уяснив это, давайте приступим к делу.
Boeing B-29 Superfortress
Вторую мировую войну закончили Enola Gay и Bockscar. Эти два B-29 сбросили атомные бомбы, которые убедили императора Японии Хирохито отойти от самурайского кодекса Бусидо, запрещающего сдаваться, и заставить свою страну вынести невыносимое.
Но история B-29 простирается далеко за пределы Хиросимы и Нагасаки. Superfortress совершил множество обычных бомбардировочных рейдов против Японии, например, бомбардировку Токио зажигательными бомбами. В конечном итоге Superfortress, дебютировавший в июне 1944 года, сбросил в общей сложности 147 тысяч тонн бомб на Японию во Второй мировой войне и еще 176 тысяч тонн бомб на коммунистические силы во время Корейской войны.
По данным PBS, Superfortress "имел длину 43 метра от законцовки крыла до законцовки крыла и 30,2 метра от носа до хвоста. Его хвостовая турель высотой 8,45 , как любили напоминать публике рекламщики Boeing, была высотой с трехэтажный дом". Максимальная взлетная масса составляла 60,55 тонн, а максимальная бомбовая нагрузка – 9 тонн.
B-17 Flying Fortress
Я не могу добавить ничего оригинального об этом культовом самолете. Дебютировав в июле 1941 года – на нем летали британские, а не американские экипажи, – он сбросил на Германию и оккупированные ею территории 640 тысяч тонн бомб. Это составило 42,6% от всего бомбового тоннажа, сброшенного американскими самолетами на европейском театре военных действий во Второй мировой войне. Длина B-17 составляла 22,6 метров, размах крыльев – 31,6 метров, максимальный взлетный вес – 29,7 тонн, бомбовая нагрузка для дальних вылетов – 2 тонны. Благодаря Commemorative Air Force на этом самолете и в наши дни можно с удовольствием прокатиться.
B-24 Liberator
Liberator, к огромному сожалению, не пользуется такой любовью и популярностью, как первые два представителя в этом списке.
В конце концов, этот бомбардировщик был самым массовым боевым самолетом в истории: с 1940 по 1945 год было построено 18 482 самолета.
Более того, как отмечается на информационной странице Lockheed Martin, "B-24 мог разгоняться до 467 км в час и нести 2,27-тонную бомбовую нагрузку на расстояние 2736 км, что дает ему большую дальность, большую скорость и большую полезную нагрузку, чем его двоюродному брату B-17".
В истории B-24 стоит выделить два звездных момента. Первый – налет на немецкий авиазавод в Готе в августе 1942 года, когда летчики-штурмовики уничтожили объект за один заход благодаря 98-процентной точности, что является одним из лучших примеров точного бомбометания за все время Второй мировой войны. Вторым примером стали разрушительные удары 90-й бомбардировочной группы по контролируемым японцами нефтеперерабатывающим заводам в Баликпапане, Индонезия.
Длина Liberator составляла 20,8 м, размах крыльев – 33,5 м, высота – 5,25 м, максимальный взлетный вес – 29,5 тонн.
Avro Lancaster
В подобном списке должна быть хотя бы одна боевая птица Королевских ВВС.
На информационной странице BAE Systems Avro Lancaster назван "самым легендарным тяжелым бомбардировщиком Второй мировой войны", что подкрепляется следующим утверждением: "Хотя Avro Lancaster был в первую очередь ночным бомбардировщиком, он отлично справлялся и со многими другими функциями, включая дневные и высокоточные бомбардировочные рейды. С последней целью некоторые из самолетов были приспособлены для несения 5,4-тонных Tallboy и, в конечном счете, 9,98-тонных бомб Grand Slam Earthquake".
Что касается Tallboy, то "Ланкастеры" использовали эту специализированную бомбу, чтобы поразить линкор Кригсмарине Tirpitz и вызвать его оверкиль в ноябре 1944 года, таким образом, претендуя на звание единственного тяжелого бомбардировщика, который действительно потопил линкор в бою.
В общей сложности с момента своего первого боевого вылета в марте 1942 года и до конца войны Lancaster совершил более 150 тысяч вылетов и сбросил более 600 тысяч тонн бомб. Технические характеристики включали в себя длину 21,1 м, размах крыльев 31 м, максимальный взлетный вес 30,8 тонн и максимальную скорость 454 км/ч. Максимальная нормальная бомбовая нагрузка (без учета Tallboy и Grand Slam) составляла 6,35 тонн.
Boeing B-52 Stratofortress
Напоследок мы приберегли самое лучшее – старый добрый BUFF (аббревиатура от "Big Ugly Fat" – большой, уродливый, жирный).
Ничто не говорит "Не связывайтесь с США" убедительнее, чем ковровые бомбардировки B-52. Северные вьетнамцы знали это. Они приравнивали попадание под такие удары к Апокалипсису и были близки к капитуляции во время операции Linebacker II.
Старший офицер иракской республиканской гвардии Саддама Хусейна сдал свое подразделение во время войны в Персидском заливе в 1991 году из-за ударов B-52.
Когда дознаватель сообщил ему, что его подразделение не подвергалось атакам B-52, он ответил: "Но я видел [подразделение], которое было атаковано".
Во время операции "Союзная сила" 8 июня 1999 года один-единственный удар Stratofortress уничтожил примерно половину скопления сербских войск численностью 800-1000 солдат и заставил оставшихся в живых бежать в полном ужасе.
B-52 продолжает оставаться в строю и спустя 70 с лишним лет, став одним из пяти самолетов, которые служат более 50 лет. Насколько велик BUFF? Его длина – 48,5 метров, размах крыльев – 56,3 метра, высота 12,4 метра, максимальный взлетный вес 221 тонна, бомбовая нагрузка 31,75 тонны.
Об авторе
Кристиан Д. Орр – бывший офицер сил безопасности ВВС, сотрудник Федеральной полиции и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведывательных исследований (со специализацией по изучению терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security. Кроме того, он является кавалером Военно-морского ордена США (NOUS).