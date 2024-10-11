Бомбардировщик B-52H покрасили в необычный цвет: какую цель преследовали ВВС США

Легендарная машина была доставлена на авиабазу в штате Оклахома, где с него полностью сняли краску. Это необходимо для выявления мельчайших дефектов в процессе прохождения тщательного технического обслуживания.

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На авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, был сфотографирован легендарный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США с уникальной флуоресцентно-оранжевой окраской. Об этом 11 октября сообщил ресурс Defensa.

По словам оборонного аналитика Райана Чана, опубликовавшего фотографию, самолет с регистрационным номером 61-0028 был замечен после посадки. Оранжевые панели украшают переднюю часть фюзеляжа, передние кромки крыльев, мотогондолы и вертикальный стабилизатор, что резко контрастирует с традиционной темно-серой окраской парка B-52.

Ранее этот же самолет был замечен при взлете с авиабазы Тинкер, штат Оклахома, где находится комплекс воздушной логистики. Оранжевая окраска напоминает исторические испытательные самолеты, такие как NB-52A НАСА 1959 года, использовавшиеся для испытаний ракетоплана North American X-15.

B-52H и техническое обслуживание

Бомбардировщик B-52H, зарегистрированный под номером 61-0028, приписан к 49-й эскадрилье ВВС США, которая проводит важные испытания и оценивает эксплуатационные возможности самолетов для продления срока их службы.

Обозреватели отметили, что американские ВВС продолжают использовать парк из 72 таких самолетов, которые остаются основой стратегического потенциала страны. Эти бомбардировщики, построенные в начале 1960-х годов, уже эксплуатируются более 60 лет и благодаря многочисленным модернизациям, включая замену двигателей, могут достичь 100 лет службы.

Также отмечается, что данный самолет недавно прошел полное программируемое техническое обслуживание (PDM) на авиабазе Тинкер. При этом в ходе работ краска с самолета полностью сдирается, чтобы техники могли проанализировать возможные трещины и другие повреждения конструкции и провести ремонт там, где это необходимо. Именно так B-52 61-0028 и получил свои яркие оранжевые панели.

"PDM — это очень сложный процесс, которому все B-52 подвергаются каждые четыре года. В ходе него они почти полностью разбираются, каждая деталь проверяется, а все дефекты устраняются, после чего их собирают и отправляют обратно в свою часть как новенькие", — пояснили обозреватели.

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Монстр Воздушных сил: США продолжают эксплуатацию B-52J

Ранее Фокус перевел статью Кристиана Д. Орра о лучшей бомбардировочной авиации в истории.