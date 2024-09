Монстр Воздушных сил: США продолжают эксплуатацию B-52J

Легендарный самолет впервые поднялся в небо еще при президенте Гарри С. Трумэне. С тех пор B-52 не только продолжает летать, но и будет оставаться в строю еще несколько десятилетий.

Самолет B-52 Stratofortress, впервые поднявшийся в воздух в 1952 году, проходит модернизацию до модели B-52J, чтобы продлить срок его службы в 21 веке.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о бомбардировщике B-52J, который продолжит службу в Воздушных силах до 100 лет.

B-52J будет оснащен новыми двигателями Rolls-Royce F130, усовершенствованной радиолокационной системой и расширенными возможностями ведения радиоэлектронной борьбы.

Обладая дальностью полета около 14,2 тыс. км, он будет нести обычное и ядерное оружие, включая гиперзвуковые ракеты.

ВВС США планируют модернизировать 76 существующих B-52H до стандарта B-52J к 2040-м годам, чтобы этот легендарный самолет оставался главной составляющей флота стратегических бомбардировщиков на десятилетия вперед.

B-52J: модернизация легендарного бомбардировщика в 21 веке

Давайте отдадим должное величию дальнего бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США.

Впервые поднявшись в воздух в 1952 году, когда президентом США был Гарри С. Трумэн, бушевала "война с красными", а 41-летний Рональд Рейган в последний год своей жизни занимал пост президента Гильдии киноактеров (SAG), B-52 переживает очередное продление срока службы.

На этот раз его ждет реинкарнация в облике модели B-52J. С учетом дополнений, которые ВВС планируют внести в эту версию легендарного дальнего бомбардировщика, B-52, скорее всего, доживет до своего столетнего юбилея.

Что такое B-52J?

B-52J — это последняя итерация легендарного стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Она представляет собой существенную модернизацию по сравнению с предыдущими вариантами B-52 и призвана продлить срок эксплуатации самолета на протяжении 21 века. B-52J будет отличаться от своих предшественников в нескольких ключевых областях, включая интеграцию новых двигателей, радарных систем и модернизацию авионики.

Одним из наиболее значительных изменений является замена оригинальных двигателей Pratt & Whitney TF33 на двигатели Rolls-Royce F130. Ожидается, что эти новые двигатели повысят топливную эффективность по меньшей мере на 20%, сократят расходы на обслуживание и улучшат общие характеристики бомбардировщика. Двигатели F130 также увеличат срок службы самолета, что позволит B-52J оставаться в строю еще несколько десятилетий.

B-52J также будет оснащен новой радиолокационной системой, представляющей собой модифицированный вариант радара APG-79 AESA для самолетов F/A-18E/F Super Hornet. Этот усовершенствованный радар обеспечит B-52J улучшенными возможностями обнаружения, слежения и наведения на цель, повышая его эффективность как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Что касается готовности, первый B-52J должен поступить на вооружение в конце 2033 года — гораздо позже, чем изначально предполагали его конструкторы. В конечном итоге к 2040-м годам весь парк из 76 самолетов B-52H будет модернизирован до стандарта B-52J. ВВС планируют построить в общей сложности 76 самолетов B-52J, поскольку это будет модернизация существующего парка, а не закупка новых самолетов.

Некоторые возможности B-52J, которые сделают его монстром 21 века

Дальность полета B-52J составит около 8800 миль (14 162 км для тех, кто не является жителем единственной страны, высадившей людей на поверхность Луны), что позволит ему выполнять дальние миссии с минимальной дозаправкой. Оборонительные возможности самолета будут включать в себя передовой комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позволит ему противостоять вражеским радарам и ракетным системам.

Кроме того, B-52J будет оснащен системой противодействия AN/ALQ-249(V)1, которая обеспечивает активное и пассивное глушение широкого спектра угроз.

Это очень важно, поскольку многие считают B-52 слишком устаревшим для современного поля боя, на котором соперники США сосредотачивают усилия не столько на подавлении военного потенциала США, сколько на его отрицании с помощью различных технологических методов (таких как помехи или роение дронов).

Экипаж B-52J будет состоять из пяти человек: двух летчиков, штурмана-радиста, офицера по радиоэлектронной борьбе и офицера по системам вооружения. Эта конфигурация экипажа останется неизменной по сравнению с предыдущими вариантами B-52.

Так что даже майор Конг узнает эту птичку, несмотря на то, что прошло 60 лет с момента, когда он запустил ядерную бомбу по цели в глубине территории Советского Союза.

Что касается вооружения, то B-52J сможет нести широкий спектр оружия, включая обычные и ядерные бомбы, крылатые ракеты и боеприпасы с точным наведением. Самолет также сможет нести гиперзвуковое оружие, такое как AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), хотя ВВС решили сосредоточиться на гиперзвуковой крылатой ракете (HACM).

B-52J сможет нести и потенциально запускать гиперзвуковое оружие

ВВС работают над тем, чтобы B-52 мог нести как можно больше гиперзвуковых крылатых ракет, и планируют разработать новые узлы подвески, чтобы максимально увеличить нагрузку гиперзвукового оружия на бомбардировщике.

B-52J также проходит ознакомительную подготовку по гиперзвуковому оружию, что еще раз подтверждает его способность работать с этими передовыми системами вооружения.

Вечный самолет

Итак, B-52J представляет собой значительную модернизацию почтенного B-52 Stratofortress, продлевающую срок его эксплуатации и расширяющую его возможности перед лицом эволюционирующих угроз. Благодаря новым двигателям, радиолокационным системам и авионике B-52J останется жизненно важным компонентом флота стратегических бомбардировщиков Америки и в 21 веке.

Может показаться удивительным, что самолет почти столетней давности продолжает оставаться основным дальним бомбардировщиком ВВС, но это лишь подтверждает старую пословицу: "Таких больше не делают" (или, что более уместно, "Работает — не трогай!").

Конечно, в арсенале ВВС есть и другие бомбардировщики — в частности, предлагаемый B-21 Raider, — но ни один из них не обладает такой грузоподъемностью и универсальностью, которую B-52 неоднократно демонстрировал со времен Корейской войны и по сей день.

ВС вряд ли когда-либо смогут разработать, серийно производить и поддерживать в рабочем состоянии столь же совершенный бомбардировщик, как B-52

ВВС вряд ли когда-либо смогут разработать, серийно производить и поддерживать в рабочем состоянии столь же совершенный бомбардировщик, как B-52.

