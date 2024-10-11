"Дуже скоро матимемо критичну ситуацію": Жорін різко висловився про "вінегрет" у піхоті ЗСУ

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін вважає, що Україна має воювати зовсім інакше від РФ — розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.

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Українська армія не може собі дозволити використовувати піхоту, як це робить російська. Підходи до ведення війни мають бути розумними і технологічними. Таку думку висловив заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

Він вважає, що говорити про проблеми, зокрема, в українській армії — потрібно, інакше дуже скоро українське військо вже матимемо критичну ситуацію.

"У нас є очевидні питання з управлінням військ. Деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів. Чого ми дозволити собі аж ніяк не можемо. Особливо враховуючи ступінь втоми українського піхотинця, який сьогодні виконує найважчу і найнебезпечнішу у всьому світі роботу", — написав він.

Максим Жорін вважає, що Україна має воювати зовсім інакше від РФ — розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.

"Дуже дивно та недоцільно виглядає створення вінегрету з різних підрозділів на смугах, якими потім неможливо керувати. Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих вже згадував", — написав він.

Нагадаємо, що 29 вересня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що суспільству треба перестати вірити в "казки" про перемогу. Він попередив, що просування ЗС РФ на фронті лише пришвидшуються.