"Очень скоро будем иметь критическую ситуацию": Жорин резко высказался о "винегрете" в пехоте ВСУ

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что Украина должна воевать совсем иначе от РФ — умом, технологиями, и с адекватным планированием всех своих действий.

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Украинская армия не может себе позволить использовать пехоту, как это делает российская. Подходы к ведению войны должны быть разумными и технологичными. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Он считает, что говорить о проблемах, в частности, в украинской армии — нужно, иначе очень скоро украинское войско уже будет иметь критическую ситуацию.

"У нас есть очевидные вопросы с управлением войск. Порой наша тактика сильно напоминает тактику врага в плане применения пехотных подразделений. Чего мы позволить себе отнюдь не можем. Особенно учитывая степень усталости украинского пехотинца, который сегодня выполняет самую тяжелую и опасную во всем мире работу", — написал он.

Максим Жорин считает, что Украина должна воевать совсем иначе от РФ — умом, технологиями, и с адекватным планированием всех своих действий.

"Очень странно и нецелесообразно выглядит создание винегрета из различных подразделений на полосах, которыми потом невозможно управлять. О нецелесообразности создания новых бригад вместо доукомплектования старых уже упоминал", — написал он.

Напомним, что 29 сентября заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что обществу надо перестать верить в "сказки" о победе. Он предупредил, что продвижение ВС РФ на фронте только ускоряются.