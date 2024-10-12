"Економіка помре без сталі": на Заході розповіли, що чекає на Україну після втрати Покровська

Покровськ — джерело великих запасів коксівного вугілля для сталеливарної та чавуноливарної промисловості. Імпорт сировини зі Штатів або Австралії коштуватиме дорожче за прибутки українських сталеварів і спричинить колапс економіки.

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Втрата контролю над містом Покровськ Донецької області спричинить значні економічні втрати для України. Місто по суті є воротами до решти частини Донецької області, пише журнал Foreign Policy.

Покровськ — джерело великих запасів вугілля для сталеливарної та чавуноливарної промисловості. Вугілля необхідне для виробництва чавуну, сталеливарна промисловість платить величезну частку податків, допомагаючи фінансувати економіку країни, підкреслюють автори.

"Без сталеливарних заводів українська економіка помре. Це дуже і дуже важлива частина економіки", — коментує Станіслав Зінченко, генеральний директор промислової консалтингової компанії GMK Center.

Без дешевих місцевих поставок коксівного вугілля Україні доведеться вдатися до дорогого імпорту сировини. Фізично забезпечити роботу виробництва можна, але залишиться питання економічної доцільності: в українських сталеварів немає такої норми прибутку, яка дозволила б їм платити більше, сказав він.

Україні доведеться імпортувати коксівне вугілля без дешевих місцевих поставок

Австралія та США збільшують експорт вугілля, зокрема в Україну: у першій половині 2024 року він збільшився на 13%. Джерела видання у вугільній промисловості повідомили, що тенденція продовжилася в серпні через великі обсяги експорту коксівного вугілля з американських шахт, що належать українській компанії "Метінвест". Холдинг управляє шахтою "Покровська" і низкою сталеливарних заводів.

Але навіть за наявності сировини на світових ринках для України є й інші проблеми. Везти вугілля доведеться на суднах, а Чорне море давно стало небезпечним для торгового судноплавства. По-друге, Європейський Союз, незважаючи на багаторічну риторику про фінансову допомогу Україні, як і раніше, закуповує російський метал.

"Ми не можемо конкурувати по чавуну з Росією, за умови імпорту коксівного вугілля ніхто не буде купувати у нас чавун. Це буде величезною проблемою для України", — констатував Зінченко.

Втрата Покровська з військової точки зору

Експерти кажуть, що битва за Покровськ триватиме місяці і буде схожа на багатомісячну битву за Бахмут. Місто служило ключовим логістичним і транспортним вузлом для операцій ЗСУ на сході України, але поступово втрачає цінність як транзитний вузол. Дороги на північ і схід практично не виконують своїх функцій.

Якщо місто впаде і ЗС РФ збережуть натиск, воно може послужити плацдармом для подальшого наступу, вважає старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Покровськ вважають воротами до завоювання іншої частини Донецької області

"Після втрати Покровська аж до Павлограда залишається все менше придатних територій для побудови лінії оборони", — підкреслив аналітик.

Покровськ, як стверджують експерти, є воротами до завоювання решти Донецької області і, можливо, до більших міст, таких як Дніпро. Російські війська намагаються посилювати атаки до настання сезону дощів.

Нагадаємо, російські окупанти нещодавно активізувалися на Покровському напрямку і хочуть захопити село Лисівка, один з останніх населених пунктів на південь від Мирнограда і Покровська.

Фокус також писав, що Сили оборони України повернули частину позицій у Торецьку і на південь від міста. ЗСУ просунулися на північ від Неліпівки й повернули під контроль будівлю в центрі міста.