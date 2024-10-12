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"Экономика умрет без стали": на Западе рассказали, что ждет Украину после потери Покровска

Покровск — источник запасов угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности Украины
Фото: Getty Images | Покровск — источник запасов угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности Украины

Покровск — источник больших запасов коксующегося угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности. Импорт сырья из Штатов или Австралии обойдется дороже прибыли украинских сталеваров и вызовет коллапс экономики.

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Утрата контроля над городом Покровск Донецкой области повлечет значительные экономические потери для Украины. Город по сути является воротами к остальной части Донецкой области, пишет журнал Foreign Policy.

Покровск — источник больших запасов угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности. Уголь необходим для производства чугуна, сталелитейная промышленность платит огромную долю налогов, помогая финансировать экономику страны, подчеркивают авторы.

"Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень и очень важная часть экономики", — комментирует Станислав Зинченко, генеральный директор промышленной консалтинговой компании GMK Center.

Без дешевых местных поставок коксующегося угля Украине придется прибегнуть к дорогому импорту сырья. Физически обеспечить работу производства можно, но останется вопрос экономической целесообразности: у украинских сталеваров нет такой нормы прибыли, которая позволила бы им платить больше, сказал он.

Украине придется импортировать коксующийся уголь без дешевых местных поставок Fullscreen
Украине придется импортировать коксующийся уголь без дешевых местных поставок

Австралия и США увеличивают экспорт угля, в том числе в Украину: в первой половине 2024 года он увеличился на 13%. Источники издания в угольной промышленности сообщили, что тенденция продолжилась в августе из-за больших объемов экспорта коксующегося угля с американских шахт, принадлежащих украинской компании "Метинвест". Холдинг управляет шахтой "Покровская" и рядом сталелитейных заводов.

Но даже при наличии сырья на мировых рынках для Украины имеются и другие проблемы. Везти уголь придется на судах, а Черное море давно стало опасным для торгового судоходства. Во-вторых, Европейский Союз, несмотря на многолетнюю риторику о финансовой помощи Украине, по-прежнему закупает российский металл.

"Мы не можем конкурировать по чугуну с Россией, при импорте коксующегося угля никто не будет покупать у нас чугун. Это будет огромной проблемой для Украины", — констатировал Зинченко.

Потеря Покровска с военной точки зрения

Эксперты говорят, что битва за Покровск продлится месяцы и будет схожа на многомесячную битву за Бахмут. Город служил ключевым логистическим и транспортным узлом для операций ВСУ на востоке Украины, но постепенно теряет ценность как транзитный узел. Дороги на север и восток практически не выполняют своих функций.

Если город падет и ВС РФ сохранят натиск, он может послужить плацдармом для дальнейшего наступления, считает старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Покровск считают вляется воротами к завоеванию остальной части Донецкой области Fullscreen
Покровск считают вляется воротами к завоеванию остальной части Донецкой области

"После потери Покровска вплоть до Павлограда остается все меньше подходящих территорий для построения линии обороны", — подчеркнул аналитик.

Покровск, как утверждают эксперты, является воротами к завоеванию остальной части Донецкой области и, возможно, к более крупным городам, таким как Днепр. Российские войска пытаются усиливать атаки до наступления сезона дождей.

Напомним, российские оккупанты недавно активизировались на Покровском направлении и хотят захватить село Лысовка, один из последних населенных пунктов к югу от Мирнограда и Покровска.

Фокус также писал, что Силы обороны Украины вернули часть позиций в Торецке и к югу от города. ВСУ продвинулись к северу от Нелеповки и вернули под контроль здание в центре города.