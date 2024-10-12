"Экономика умрет без стали": на Западе рассказали, что ждет Украину после потери Покровска

Покровск — источник больших запасов коксующегося угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности. Импорт сырья из Штатов или Австралии обойдется дороже прибыли украинских сталеваров и вызовет коллапс экономики.

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Утрата контроля над городом Покровск Донецкой области повлечет значительные экономические потери для Украины. Город по сути является воротами к остальной части Донецкой области, пишет журнал Foreign Policy.

Покровск — источник больших запасов угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности. Уголь необходим для производства чугуна, сталелитейная промышленность платит огромную долю налогов, помогая финансировать экономику страны, подчеркивают авторы.

"Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень и очень важная часть экономики", — комментирует Станислав Зинченко, генеральный директор промышленной консалтинговой компании GMK Center.

Без дешевых местных поставок коксующегося угля Украине придется прибегнуть к дорогому импорту сырья. Физически обеспечить работу производства можно, но останется вопрос экономической целесообразности: у украинских сталеваров нет такой нормы прибыли, которая позволила бы им платить больше, сказал он.

Украине придется импортировать коксующийся уголь без дешевых местных поставок

Австралия и США увеличивают экспорт угля, в том числе в Украину: в первой половине 2024 года он увеличился на 13%. Источники издания в угольной промышленности сообщили, что тенденция продолжилась в августе из-за больших объемов экспорта коксующегося угля с американских шахт, принадлежащих украинской компании "Метинвест". Холдинг управляет шахтой "Покровская" и рядом сталелитейных заводов.

Но даже при наличии сырья на мировых рынках для Украины имеются и другие проблемы. Везти уголь придется на судах, а Черное море давно стало опасным для торгового судоходства. Во-вторых, Европейский Союз, несмотря на многолетнюю риторику о финансовой помощи Украине, по-прежнему закупает российский металл.

"Мы не можем конкурировать по чугуну с Россией, при импорте коксующегося угля никто не будет покупать у нас чугун. Это будет огромной проблемой для Украины", — констатировал Зинченко.

Потеря Покровска с военной точки зрения

Эксперты говорят, что битва за Покровск продлится месяцы и будет схожа на многомесячную битву за Бахмут. Город служил ключевым логистическим и транспортным узлом для операций ВСУ на востоке Украины, но постепенно теряет ценность как транзитный узел. Дороги на север и восток практически не выполняют своих функций.

Если город падет и ВС РФ сохранят натиск, он может послужить плацдармом для дальнейшего наступления, считает старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Покровск считают вляется воротами к завоеванию остальной части Донецкой области

"После потери Покровска вплоть до Павлограда остается все меньше подходящих территорий для построения линии обороны", — подчеркнул аналитик.

Покровск, как утверждают эксперты, является воротами к завоеванию остальной части Донецкой области и, возможно, к более крупным городам, таким как Днепр. Российские войска пытаются усиливать атаки до наступления сезона дождей.

Напомним, российские оккупанты недавно активизировались на Покровском направлении и хотят захватить село Лысовка, один из последних населенных пунктов к югу от Мирнограда и Покровска.

Фокус также писал, что Силы обороны Украины вернули часть позиций в Торецке и к югу от города. ВСУ продвинулись к северу от Нелеповки и вернули под контроль здание в центре города.