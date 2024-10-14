БТР Stryker, озброєний до зубів: армії США запропонували новий варіант бронемашини (відео)

Ключовим елементом нового варіанта бронемашини є лазерна зброя спрямованої енергії, що дістала назву LOCUST, потужністю 26 кВт. За словами фахівців, це унікальні рішення для боротьби з БПЛА.

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Оборонний підрядник Leonardo DRS запропонував армії США нову модифікацію бронетранспортера Stryker із колісною формулою 8×8, яка покликана значно посилити можливості армії США в галузі протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Детальніше про особливості нового варіанту бронемашини розповіли оглядачі The War Zone.

Цей новий варіант, розроблений у співпраці з кількома провідними компаніями оборонної галузі, пропонує унікальні рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та іншими повітряними загрозами.

Новий варіант Stryker буде оснащений такими засобами ураження:

лазерною зброєю спрямованої енергії (лазер LOCUST від BlueHalo, потужністю 26 кВт);

пусковою установкою для 70-мм ракет APKWS II з лазерним наведенням;

30-мм автоматичною гарматою XM914;

багатофункціональними радарами та сенсорами для комплексного відстеження цілей.

Обладнання нового варіанту БТР Stryker Фото: the war zone

Детальніше про нове обладнання

Ключовим елементом нового бронетранспортера є лазерна зброя спрямованої енергії, що являє собою 26-кіловатну установку, розроблену компанією BlueHalo. Лазер, який дістав назву LOCUST, розміщений на висувному кріпленні в задній частині корпусу. Він призначений для знищення безпілотників і, за словами розробників, може уражати одночасно кілька цілей на значній відстані.

Використання лазерів у боротьбі з БПЛА є одним із ключових трендів у сучасних системах протиповітряної оборони, оскільки лазери дають змогу економічно й ефективно знищувати повітряні загрози, обходячись без дорогих ракетних перехоплювачів.

Результат бойової роботи лазера LOCUST по БПЛА Фото: the war zone

Крім лазера, новий Stryker оснащений чотириствольною пусковою установкою для 70-мм ракет з лазерним наведенням APKWS II, що розташована на даху машини. Ці ракети забезпечують додатковий захист від повітряних цілей, включно з безпілотниками, до того ж, оснащені новими боєголовками, спеціально розробленими для знищення некерованих літальних апаратів.

На верхній частині корпусу бронетранспортера також встановлена дистанційно керована бойова станція, озброєна 30-мм автоматичною гарматою XM914 і кулеметом калібру 7,62 мм. Автоматична гармата має можливість стріляти снарядами з неконтактним детонатором, що підвищує її ефективність при стрільбі по невеликих повітряних цілях, таких як дрони. Також вона оснащена новою системою подвійного подавання боєприпасів, що дає змогу оператору обирати між снарядами для повітряних і наземних цілей.

30-мм автоматична гармата XM914 Фото: the war zone

Для виявлення й відстеження повітряних загроз, бронетранспортер обладнаний системою радіочастотного виявлення Titan SV від компанії BlueHalo, а також багатофункціональними радарами з активними фазованими антенними решітками та 360-градусною системою камер. Ці технології забезпечують можливість оперативного виявлення і класифікації цілей, що вкрай важливо для сучасних умов бою, де безпілотники можуть діяти на високих швидкостях і в складних погодних умовах.

Оглядачі зазначили, що армія США вже випробовувала інші варіанти використання лазерної зброї на базі Stryker, але натрапила на певні труднощі, пов'язаними з високою потужністю лазерів та їхнім застосуванням у мобільних системах. Проблеми, як-от тепловідведення та високе навантаження на електронні системи, поки що залишаються викликами для інженерів. Однак Leonardo DRS впевнена, що нова система з 26-кіловатним лазером зможе стати надійним і ефективним рішенням для захисту від безпілотників на полі бою.

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