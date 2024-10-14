БТР Stryker, вооруженный до зубов: армии США предложили новый вариант бронемашины (видео)

Ключевым элементом нового варианта бронемашины является лазерное оружие направленной энергии получивший название LOCUST, мощностью 26 кВт. По словам специалистов, это уникальные решения для борьбы с БПЛА.

Related video

Оборонный подрядчик Leonardo DRS предложил армии США новую модификацию бронетранспортера Stryker с колесной формулой 8×8, которая призвана значительно усилить возможности армии США в области противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Детальнее об особенностях нового варианта бронемашины рассказали обозреватели The War Zone.

Этот новый вариант, разработанный в сотрудничестве с несколькими ведущими компаниями оборонной отрасли, предлагает уникальные решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и другими воздушными угрозами.

Новый вариант Stryker будет оснащен такими средствами поражения:

лазерным оружием направленной энергии (лазер LOCUST от BlueHalo, мощностью 26 кВт);

пусковой установкой для 70-мм ракет APKWS II с лазерным наведением;

30-мм автоматической пушкой XM914;

многофункциональными радарами и сенсорами для комплексного отслеживания целей.

Оборудовнаие нового варианта БТР Stryker Фото: the war zone

Детальнее о новом оборудовании

Ключевым элементом нового бронетранспортера является лазерное оружие направленной энергии, представляющее собой 26-киловаттную установку, разработанную компанией BlueHalo. Лазер, получивший название LOCUST, размещен на выдвижном креплении в задней части корпуса. Он предназначен для уничтожения беспилотников, и, по словам разработчиков, может поражать одновременно несколько целей на значительном расстоянии.

Использование лазеров в борьбе с БПЛА является одним из ключевых трендов в современных системах противовоздушной обороны, так как лазеры позволяют экономично и эффективно уничтожать воздушные угрозы, обходясь без дорогостоящих ракетных перехватчиков.

Результат боевой работы лазера LOCUST по БПЛА Фото: the war zone

Кроме лазера, новый Stryker оснащен четырехствольной пусковой установкой для 70-мм ракет с лазерным наведением APKWS II, которая находится на крыше машины. Эти ракеты обеспечивают дополнительную защиту от воздушных целей, включая беспилотники, и оснащены новыми боеголовками, специально разработанными для уничтожения неуправляемых летательных аппаратов.

На верхней части корпуса бронетранспортера также установлена дистанционно управляемая боевой станция, вооруженная 30-мм автоматической пушкой XM914 и пулеметом калибра 7,62 мм. Автоматическая пушка имеет возможность стрелять снарядами с неконтактным взрывателем, что повышает ее эффективность при стрельбе по небольшим воздушным целям, таким как дроны. Также она оснащена новой системой двойной подачи боеприпасов, позволяющей оператору выбирать между снарядами для воздушных и наземных целей.

30-мм автоматическая пушка XM914 Фото: the war zone

Для обнаружения и отслеживания воздушных угроз, бронетранспортер оборудован системой радиочастотного обнаружения Titan SV от компании BlueHalo, а также многофункциональными радарами с активной фазированной антенной решеткой и 360-градусной системой камер. Эти технологии обеспечивают возможность оперативного обнаружения и классификации целей, что крайне важно для современных условий боя, где беспилотники могут действовать на высоких скоростях и в сложных погодных условиях.

Обозреватели отметили, что армия США уже испытывала другие варианты использования лазерного оружия на базе Stryker, но столкнулась с определенными трудностями, связанными с высокой мощностью лазеров и их применением в мобильных системах. Проблемы, такие как теплоотвод и высокая нагрузка на электронные системы, пока остаются вызовами для инженеров. Однако Leonardo DRS уверена, что новая система с 26-киловаттным лазером сможет стать надежным и эффективным решением для защиты от беспилотников на поле боя.

Важно