"Стратегический актив на поле боя": ВСУ получат новою модификацию БТР-60XM "Хорунжий" (фото)

В Украине одобрили модернизированный бронетранспортер "Хорунжий" для использования в военных целях против российских войск.

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2 сентября 2024 года Минобороны Украины одобрило поставку ВСУ нового бронетранспортера "Хорунжий". Эта машина представляет собой глубокую модернизацию советского БТР-60, который сочетает в себе значительные технические усовершенствования с высококачественными материалами. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

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Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из финской высококачественной стали, что улучшило баллистическую защиту и при этом не увеличило массу. Корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрел крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров, сообщает пресс-служба Минобороны.

Конструкция днища корпуса выполнена из специальных противоминных сидений, что защищает десант от взрывных устройств мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте.

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку вместо двух бензиновых двигателей на 90 л/с в передней части корпуса нового БТР размещен дизельный двигатель мощностью 330 л/с. Боевая машина разгоняется до более чем 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода на более полутысячи километров.

Отмечается, что у БТР совершенно новая компоновка кузова с улучшенной эргономикой и удобством для десантирования осуществляется через кормовую часть бронемашины.

В новом БТР установлена ​​современная электроника, камеры, система кондиционирования и автономный генератор, что позволяет работать при выключенном двигателе.

Вооружения бронетранспортера "Хорунжий"

Из вооружения новый украинский бронетранспортер получил боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибра 30 х 113 мм.

БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариантах: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машина.

По словам журналистов Army Recognition, такое решение Минобороны знаменует собой важный шаг в модернизации украинской военной техники, "Хорунжий" позиционируется как стратегический актив на поле боя.

Напомним, что Нидерланды отдают Украине БТРы морских пехотинцев Viking.

Также сообщалось, что 23 августа в Курской области БТР Stryker спас десантников ВСУ.