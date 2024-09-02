"Стратегічний актив на полі бою": ЗСУ отримають нову модифікацію БТР-60XM "Хорунжий" (фото)

В Україні схвалили модернізований бронетранспортер "Хорунжий" для використання у військових цілях проти російських військ.

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2 вересня 2024 року Міноборони України схвалило постачання ЗСУ нового бронетранспортера "Хорунжий". Ця машина являє собою глибоку модернізацію радянського БТР-60, який поєднує в собі значні технічні вдосконалення з високоякісними матеріалами. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

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Корпус українського бронетранспортера виготовлено з фінської високоякісної сталі, що поліпшило балістичний захист і водночас не збільшило масу. Корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріл великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів, повідомляє пресслужба Міноборони.

Конструкція днища корпусу виконана зі спеціальних протимінних сидінь, що захищає десант від вибухових пристроїв потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті.

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, оскільки замість двох бензинових двигунів на 90 к.с. у передній частині корпусу нового БТР розміщено дизельний двигун потужністю 330 к.с. Бойова машина розганяється до більш ніж 80 км/год, а місткість паливних баків забезпечує запас ходу на понад півтисячі кілометрів.

Зазначається, що у БТР абсолютно нове компонування кузова з поліпшеною ергономікою і зручністю для десантування здійснюється через кормову частину бронемашини.

У новому БТР встановлено сучасну електроніку, камери, систему кондиціонування та автономний генератор, що дає змогу працювати за вимкненого двигуна.

Озброєння бронетранспортера "Хорунжий"

З озброєння новий український бронетранспортер отримав бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм або гарматою калібру 30 х 113 мм.

БТР "Хорунжий" може вироблятися в шести варіантах: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машина.

За словами журналістів Army Recognition, таке рішення Міноборони знаменує собою важливий крок у модернізації української військової техніки, "Хорунжий" позиціюється як стратегічний актив на полі бою.

Нагадаємо, що Нідерланди віддають Україні БТРи морських піхотинців Viking.

Також повідомлялося, що 23 серпня в Курській області БТР Stryker врятував десантників ЗСУ.