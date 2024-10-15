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46 днів без їжі та води: росіяни утримували полоненого солдата ЗСУ в будинку у Вугледарі (відео)

ВСУ, вугледар, донбас
Фото: BBC | Захисник Вугледара Олексій, у його спині досі залишається куля. Медики вважають, що витягувати її надто небезпечно

Полонений боєць ЗСУ провів понад місяць у підвалі будинку в Вугледарі. За його словами, миша могла вкрасти останнє печиво, яке в нього було.

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Мешканка Вугледара, яка виїхала зі згодом окупованого міста, впізнала свій дім на відео в мережі. На опублікованих кадрах російський окупант перебував у помешканні, яке жінка тривалий час облаштовувала, та переглядав особисті фотографії. Про це пише BBC.

Сюжет BBC про окупацію Вугледара

Будинок Марини Передерій у Вугледарі був її гордістю. Вони його відремонтували разом із чоловіком, побудували басейн у саду та сауну в підвалі.

"Усе було сплановано з такою пристрастю. Але мир не тривав довго", — розповіла вона.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року чоловік Марини опинився в лавах ЗСУ, а вона разом із дітьми поїхала в безпечне місце. Перед тим, як залишити свій будинок, вона записала відео.

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Колишня мешканка Вугледара, яка старанно облаштовувала будинок на вулиці Садовій

Наступного разу вона побачила свій дім рік потому, у лютому 2023 року — на кадрах з телекамери російського солдата, які виклали в соціальні мережі. Морський піхотинець із позивним "Фіма" перебував у її вітальні та переглядав фотографії Марини та її сім'ї. "Красива", — сказав він, дивлячись на одне з фото.

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Будинок в Вугледарі на вул. Садовій

За словами власниці будинку, це були моторошні кадри, вона шкодувала, що не взяла альбоми з собою. Україна два з половиною роки обороняла Вугледар, останній великий наступ російських військ почався 2023 року, але їм так і не вдалося повністю захопити місто до жовтня 2024 року.

Під час тривалої битви, коли лінія фронту змістилася, наприкінці січня 2023 року "Фіма" повів групу солдатів у передмістя й опинився в епіцентрі запеклих боїв біля будинку Марини Передерій. Він і ще кілька людей увійшли в будинок.

Коли кадри російського військового стали вірусними, "Фіму" у РФ вітали як героя, за офіційними документами, у лютому 2023 року його відкликали з фронту через поранення ноги.

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"Фіма" — позивний 28-річного російського солдата Андрія Єфімкіна

Але на цих кадрах не було показано, що росіяни утримували в підвалі будинку у Вугледарі українського солдата, він голодував і відчайдушно потребував медичної допомоги.

До війни Олексій працював IT-фахівцем. Після російського вторгнення він добровільно пішов воювати та став оператором безпілотника.

Після того, як війська РФ прорвали українські позиції наприкінці січня 2023-го, Олексій і його товариші зробили спробу відступити, але дехто, зокрема Олексій, дістали поранення.

Російські солдати водили поранених українців із хати до хати, і зрештою Олексій опинився в підвалі будинку Марини.

Він перебував у полоні майже місяць — на кадрах, зроблених росіянами та викладених у мережі, видно, що він загорнутий в один із килимів, який був у будинку.

Під час битви за Вугледар російські солдати відступили та залишили Олексія одного. Він провів у домі Марини 46 днів, і більшу частину цього часу в нього майже не було їжі та води.

Поранений, голодний і зневоднений, він не міг покинути будівлю.

"Я зміг знайти якісь крихти на підлозі. Там був шматочок крекера, який у мене вночі вкрала миша. Я сховав його, а потім миша, ймовірно, вкрала його, тому що я не міг його знайти", — розповів він в інтерв'ю журналістам.

Але голод був ніщо порівняно зі спрагою. Одного разу, після відходу росіян, Олексій ледь не загинув. Він зірвав водопровідні труби сауни в надії, що там може бути вода. Знайшов невідому рідину, яка зрештою виявилася антифризом. Кілька ковтків спричинили внутрішні опіки й ледь не виявилися смертельними.

У березні того ж року, коли українські війська відвоювали частину Вугледара, у мережі поширилося ще одне відео з будинку Марини. На ньому колишній новозеландський солдат Кейн Те Тай заходить у будинок і знаходить Олексія.

"Нова Зеландія, Нова Зеландія, це я!" — кричав Олексій своєму колезі, який вирушив воювати за Україну. Ті Тай загинув у бою лише через два тижні. Олексія винесли з дому і відвезли в безпечне місце.

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За його словами, якби його залишили ще на кілька днів, він би не вижив. Відомо, що ще кілька українських солдатів загинули на вулиці Садовій і навколо неї під час битви за Вугледар.

"Слава богу, Олексій вижив. Але те, що в моєму будинку загинули люди, мене вразило. Там стільки смертей", — розповіла власниця будинку.

Нагадаємо, що російські окупанти зателефонували акторові Череватенку з його квартири, але їх видав акцент.