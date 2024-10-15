46 дней без еды и воды: россияне удерживали пленного солдата ВСУ в доме в Угледаре (видео)

Пленный боец ВСУ провел больше месяца в подвале дома в Угледаре. По его словам, мышь могла украсть последнее печенье, которое у него было.

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Жительница Угледара, которая выехала из впоследствии оккупированного города, узнала свой дом на видео в сети. На опубликованных кадрах российский оккупант находился в жилье, которое женщина длительное время обустраивала, и просматривал личные фотографии. Об этом пишет BBC.

Сюжет BBC об оккупации Угледара

Дом Марины Передерий в Угледаре был ее гордостью. Они его отремонтировали вместе с мужем, построили бассейн в саду и сауну в подвале.

"Все было спланировано с такой страстью. Но мир не продлился долго", — рассказала она.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года муж Марины оказался в рядах ВСУ, а она вместе с детьми уехала в безопасное место. Перед тем, как оставить свой дом, она записала видео.

Бывшая жительница Угледара, старательно обустраивавшая дом по улице Садовой

В следующий раз она увидела свой дом год спустя, в феврале 2023 года — на кадрах с телекамеры российского солдата, которые выложили в социальные сети. Морской пехотинец с позывным "Фима" находился в ее гостиной и просматривал фотографии Марины и ее семьи. "Красивая", — сказал он, глядя на одно из фото.

Дом в Угледаре на ул. Садовой

По словам владелицы дома, это были леденящее душу кадры, она жалела, что не взяла альбомы с собой. Украина два с половиной года обороняла Угледар, последнее крупное наступление российских войск началось в 2023 году, но им так и не удалось полностью захватить город до октября 2024 года.

Во время продолжительной битвы, когда линия фронта сместилась, в конце января 2023 года "Фима" повел группу солдат в пригород и оказался в эпицентре ожесточенных боев возле дома Марины Передерий. Он и еще несколько человек вошли в дом.

Когда кадры российского военного стали вирусными, "Фиму" в РФ приветствовали как героя, по официальным документам, в феврале 2023 года его отозвали с фронта из-за ранения ноги.

"Фима" — позывной 28-летнего российского солдата Андрея Ефимкина

Но на этих кадрах не было показано, что россияне удерживали в подвале дома в Угледаре украинского солдата, он голодал и отчаянно нуждался в медицинской помощи.

До войны Алексей работал IT-специалистом. После российского вторжения он добровольно пошел воевать и стал оператором беспилотника.

После того, как войска РФ прорвали украинские позиции в конце января 2023-го, Алексей и его товарищи предприняли попытку отступить, но некоторые, в т.ч. Алексей, получили ранения.

Российские солдаты водили раненых украинцев из дома в дом, и в конечном итоге Алексей оказался в подвале дома Марины.

Он находился в плену почти месяц — на кадрах, сделанных россиянами и выложенных в сети, видно, что он завернут в один из ковров, который был в доме.

Во время битвы за Угледар российские солдаты отступили и оставили Алексея одного. Он провел в доме Марины 46 дней, и большую часть этого времени у него почти не было еды и воды.

Раненый, голодный и обезвоженный, он не мог покинуть здание.

"Я смог найти какие-то крошки на полу. Там был кусочек крекера, который у меня ночью украла мышь. Я спрятал его, а потом мышь, вероятно, украла его, потому что я не мог его найти", — рассказал он в интервью журналистам.

Но голод был ничто по сравнению с жаждой. Однажды, после ухода россиян, Алексей едва не погиб. Он сорвал водопроводные трубы сауны в надежде, что там может быть вода. Нашел неизвестную жидкость, которая в конечном итоге оказалась антифризом. Несколько глотков вызвали внутренние ожоги и чуть не оказались смертельными.

В марте того же года, когда украинские войска отвоевали часть Угледара, в сети распространилось еще одно видео из дома Марины. На нем бывший новозеландский солдат Кейн Те Тай заходит в дом и находит Алексея.

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"Новая Зеландия, Новая Зеландия, это я!" — кричал Алексей своему коллеге, который отправился воевать за Украину. Те Тай погиб в бою всего две недели спустя. Алексея вынесли из дома и увезли в безопасное место.

По его словам, если бы его оставили еще на несколько дней, он бы не выжил. Известно, что еще несколько украинских солдат погибли на улице Садовой и вокруг нее во время битвы за Угледар.

"Слава богу, Алексей выжил. Но то, что в моем доме погибли люди, меня потрясло. Там только смертей", — рассказала владелица дома.

Напомним, что российские оккупанты позвонили актеру Череватенко из его квартиры, но их выдал акцент.