Выдал акцент: российские оккупанты позвонили актеру Череватенко из его квартиры

Алексей Череватенко рассказал, что 22 февраля 2022 года был с семьей на даче. Через некоторое время ему позвонили "поклонники", но собеседников выдал акцент.

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Украинский актер театра и кино Алексей Череватенко, известный по ролям в сериале "Участковый с ДВРЗ" и фильме "Как там Катя?", потерял жилье в Бородянке Киевской области. Российские захватчики сначала поселились в квартире, а затем разбомбили весь дом. Деталями он 14 октября поделился в интервью OBOZ.UA.

Актер вспомнил, что ВС РФ зашли в город на четвертый день полномасштабной войны. Его в тот момент дома не было, ведь вторжение застало семью на даче в Процеве. Позже Череватенко вывез родных на Закарпатье.

"А в моей квартире тем временем поселились российские солдаты. Даже звонили мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели, вероятно, на моем сайте", — рассказал он.

Оккупанты поздоровались и представились "поклонниками", мол, смотрели фильмы и сериалы, где играл Череватенко.

"Как вы там?", — после этого спросили неизвестные собеседники.

Однако актер обратил внимание на "очень подозрительный" акцент якобы своих фанатов. После того, как они начали рассказывать никому не известные подробности, украинец понял, что эти люди находятся у него дома.

Череватенко переспросил собеседников, звонят ли они из его квартиры. В ответ захватчики положили трубку.

"Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи, святые люди, в первый день вторжения забрали из жилья наши документы и бегали с ними потом по подвалам, прячась от обстрелов", — поделился актер.

Он отметил, что жилье до сих пор не восстановили. Хотя раньше в восьмиэтажке проживали много семей с маленькими детьми.

"Где ютятся люди все эти годы? У каждого — своя история. О своей молчу — я человек крепкий, отстрою. Будем зарабатывать и сделаем, хотя и нам сейчас непросто. Живем с семьей на даче", — добавил Череватенко.

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