Видав акцент: російські окупанти подзвонили актору Череватенко з його квартири

Олексій Череватенко розповів, що 22 лютого 2022 року був з сім’єю на дачі. Через деякий час йому подзвонили "прихильники", але співрозмовників видав акцент.

Related video

Український актор театру та кіно Олексій Череватенко, відомий за ролями в серіалі "Дільничий з ДВРЗ" та фільмі "Як там Катя?", втратив житло у Бородянці на Київщині. Російські загарбники спочатку оселились у квартирі, а згодом розбомбили увесь будинок. Деталями він 14 жовтня поділився в інтерв’ю OBOZ.UA.

Актор згадав, що ЗС РФ зайшли у місто на четвертий день повномасштабної війни. Його в той момент вдома не було, адже вторгнення застало сім’ю на дачі у Процеві. Пізніше Череватенко вивіз рідних на Закарпаття.

"А у моїй квартирі тим часом оселилися російські солдати. Навіть телефонували мені. Зрозуміли за фото, які знайшли, що я актор, номер побачили, ймовірно, на моєму сайті", — розповів він.

Окупанти привіталися та представилися "прихильниками", мовляв, дивилися фільми та серіали, де грав Череватенко.

"Як ви там?", — після цього спитали невідомі співрозмовники.

Однак актор звернув увагу на "дуже підозрілий" акцент нібито своїх фанатів. Після того, як вони почали розповідати нікому не відомі подробиці, українець зрозумів, що ці люди перебувають у нього вдома.

Череватенко перепитав співрозмовників, чи вони дзвонять з його квартири. У відповідь загарбники поклали слухавку.

"Через кілька днів наш будинок повністю розбомбили. Сусіди, святі люди, в перший день вторгнення забрали з житла наші документи й бігали з ними потім по підвалах, ховаючись від обстрілів", — поділився актор.

Він зазначив, що житло досі не відновили. Хоча раніше у восьмиповерхівці проживали багато сімей з маленькими дітьми.

"Де туляться люди всі ці роки? У кожного – своя історія. Про свою мовчу — я чоловік міцний, відбудую. Будемо заробляти й зробимо, хоча і нам зараз непросто. Живемо з родиною на дачі", — додав Череватенко.

Нагадаємо, український співак Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, розповів, як повномасштабна війна вплинула на артистів.

Співак Костянтин Бочаров, відомий під псевдонімом MELOVIN, розповів, чому попри можливість залишитись за кордоном, завжди повертається з гастролей в Україну.