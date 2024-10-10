Полная оккупация двух областей: Путин установил для ВС РФ четкий "дедлайн", — ветеран разведки

Кремль рассчитывает, что оккупанты выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и затем сосредоточатся на трех направлениях. Однако, по словам генерала Василия Богдана, сроки уже "поджимают", а ВСУ планы срывают.

Related video

Президент РФ Владимир Путин имеет планы по продвижению своих войск на фронте, но Силы обороны не допускают вражеских прорывов. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 10 октября рассказал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Василий Богдан о планах Москвы — с 8:11

Он отметил, что резервы ВСУ, которые подошли на самые горячие направления фронта, состоят из "очень опытных и патриотически мотивированных" военнослужащих. Их усилиями удается сдерживать оккупантов и не допускать прорыва, на который рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

"Он, конечно, чтобы любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей все же выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить какое-то оперативное пространство, а потом двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях, подтянуться на Харьковском", — пояснил Богдан.

Он заверил, что несмотря на сложности, в том числе перебои в поставках оружия и техники, защитникам удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов ВС РФ.

"Те тактические позиционные бои, которые происходят на отдельных участках, являются закономерным явлением, и его не нужно воспринимать панически. Наоборот, эти события свидетельствуют о силе, мощи, готовности и намерениях наших Вооруженных сил относительно кардинального и окончательного отпора", — уточнил генерал.

По его словам, Кремль имеет планы, но реализовать их будет "очень сложно". В частности, РФ имеет проблему с мобилизацией, которую Путин не решается объявить официально.

Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров 9 октября предупредил россиян о новом подходе к мобилизации на войну в Украине. Он пообещал "проблемной молодежи" новое наказание, некоторым даже будет доступен выбор.

Офицер ВСУ "Алекс" сообщил, что российские войска снова пытаются отбить Любимовку в Курской области. На село "идут большими силами", украинские силы уничтожили уже 15 единиц вражеской техники.